50 Cent produrrà docuserie su guai giudiziari delle star

50 Cent produrrà una serie-documentario sui problemi giudiziari delle star: il caso di Tekashi 6ix9ine diventerà la storia principale

50 Cent produrrà una nuova docuserie nella quale racconterà le vicende legali di alcuni personaggi tra i quali 6ix9ine e se stesso.

Secondo quanto riportato da TMZ, il nuovo documentario prenderà il nome di “A moment in Time” e si occuperà delle varie vicende giudiziarie che hanno interessato personaggi del mondo dello show business e dello sport USA.

L’episodio più atteso, che durerà tra le sei e le otto ore, sarà quello dedicato alla breve e controversa carriera musicale di Tekashi 6ix9ine.

Il rapper ventitreenne infatti, il cui vero nome è Daniel Hernandez, si trova in carcere dal novembre del 2018.

Dopo la sua recente testimonianza avvenuta in tribunale nella quale ha rivelato alcuni dei nomi degli appartenenti alla temibile gang dei Nine Tre Bloods, 6ix9ine potrebbe presto tornare in libertà.

La serie sarà incentrata anche su altri protagonisti tra cui la star dello street basket Rafer Alston e il suo debutto nell’Nba, Snoop Dogg e il suo processo per omicidio coinciso con il periodo di massima popolarità e il produttore musicale Scott Storch.

50 Cent ha deciso di dedicare all'interno del progetto anche un po' di spazio a se stesso, raccontando la realizzazione del suo album "The Massacre" e la faida con Jimmy Henchman.