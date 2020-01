Papilloma virus: una sola dose di vaccino può bastare

Una sola dose di vaccino contro il Papilloma virus fornisce una protezione simile a dosi multiple secondo una ricerca dello University of Texas Health Science Center di Houston

Un nuovo studio ha rivelato che un’unica dose del vaccino HPV può prevenire l’infezione da potenziale virus cancerogeno, secondo una ricerca pubblicata su JAMA Network Open dallo University of Texas Health Science Center di Houston (UTHealth).

Secondo il Centers for Disease Control (CDC), negli Usa ogni anno 34.800 nuove diagnosi di cancro sono collegate al papillo mavirus umano (HPV). Si ritiene che il virus rappresenti oltre il 90% di tutti i tumori della cervice uterina e della zona anale, oltre il 60% di tutti i tumori del pene e circa il 70% di tutti i tumori orali.

Sebbene i risultati dello studio abbiano mostrato che una singola dose può essere efficace come la serie attualmente raccomandata di due o tre dosi, è troppo presto per le persone per fare affidamento su una singola dose del vaccino per la protezione, secondo l’autore senior dello studio Ashish A. Deshmukh, PhD, MPH, un professore assistente presso la UTHealth School of Public Health.

Lo studio di Deshmukh ha esaminato la differenza nella prevalenza dell’infezione da Papilloma virus in un totale di 1620 donne tra i 18 e i 26 anni, di cui 1.004 non vaccinate, 616 hanno ricevuto almeno 1 dose di vaccino contro l’HPV, 106 hanno ricevuto solo 1 dose, 126 hanno ricevuto 2 dosi e 384 hanno ricevuto 3 dosi.

Rispetto alle donne non vaccinate che avevano un’infezione da HPV (tipi di vaccino a 4 valenti [6,11,16 e 18]) con una prevalenza del 12,5%, le donne che hanno ricevuto almeno una dose hanno mostrato una prevalenza significativamente inferiore (2,4% per le donne con 1 dose, 5,1% per quelle con 2 dosi e 3,1% per quelle che hanno ricevuto tutte e 3 le dosi).

Secondo il documento recentemente pubblicato su JAMA Network Open, non c’è stata una differenza significativa nella prevalenza per 1 dose contro 2 dosi o 1 dose contro 3 dosi. Inoltre, le differenze non erano statisticamente significative per la protezione incrociata (HPV di tipo 31, 33 e 45), e altri tipi di HPV ad alto rischio (HPV di tipo 35, 39, 51, 52, 56, 56, 58, 59 e 68).

Utilizzando un modello di regressione logistica multivariabile, gli autori hanno previsto che la probabilità di infezione da HPV (tipi 6, 11, 16, 18) fosse maggiore nelle donne non vaccinate (7,4%) rispetto alle donne che hanno ricevuto 1 dose (2,3%), 2 dosi (5,7), o 3 dosi (3,1%).

“La copertura del vaccino HPV è inferiore al 10% a livello globale a causa dei bassi tassi di assorbimento del vaccino in molti Paesi con risorse limitate. Garantire che ragazzi e ragazze ricevano la prima dose è una grande sfida in diversi Paesi e la maggior parte degli adolescenti non è in grado di completare la serie raccomandata a causa della mancanza di infrastrutture necessarie per somministrare due o tre dosi”, ha detto Deshmukh. “Se gli studi clinici in corso forniranno prove sui benefici duraturi di un regime a dose unica, allora le implicazioni della strategia a dose unica potrebbero essere sostanziali per ridurre il peso di questi tumori a livello globale”.

Anche se i partecipanti allo studio includevano solo donne, il CDC raccomanda un regime a due dosi per tutti i bambini che iniziano la serie vaccinale prima dei 15 anni di età o un regime a tre dosi se la serie è iniziata tra i 16 e i 26 anni. L’ultima generazione di vaccini contro il Papilloma virus può proteggere da quasi il 90% delle infezioni da HPV che causano il cancro. Tuttavia, i tassi di vaccinazione attuali sono meno che ideali – la metà delle persone negli Stati Uniti non è vaccinata contro questa comune infezione sessualmente trasmissibile.

“L’attuale regime di dosaggio del vaccino contro il Papilloma Virus può essere complicato da comprendere per le persone. Se una dose si dimostra efficace nelle prove, il regime vaccinale sarà semplificato. Questo contribuirà a migliorare il tasso di copertura tra gli adolescenti che sono attualmente al di sotto dell’obiettivo di Healthy People 2020 e possibilmente aumenterà anche lo slancio di assorbimento nella fascia d’età appena approvata”, ha detto l’autore principale Kalyani Sonawane, PhD, che è un professore assistente presso la UTHealth School of Public Health.