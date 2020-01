Keli, il cucciolo di koala sopravvissuto all’inferno australiano

La storia a lieto fine di Keli, il cucciolo di koala sopravvissuto all’inferno in Australia: nel Paese gli incendi hanno ucciso milioni di animali

Pesava appena 275 grammi, la sua pelliccia era quasi completamente scomparsa e aveva una grave infezione fungina. Oggi Keli è un cucciolo di koala sano, pronto ad affrontare la vita.

Una storia a lieto fine in mezzo alle immagini strazianti che arrivano in questi giorni dall’Australia, dove gli incendi boschivi si stima abbiano ucciso mezzo miliardo di animali.

Tutto è iniziato lo scorso 8 settembre, quando Keli è stato trovato in condizioni critiche sulla costa nord del Nuovo Galles del Sud. Orfano e abbandonato, mentre le fiamme distruggevano ettari del suo habitat. La vita di Keli era appesa ad un filo come racconta l’agenzia di stampa Dire Giovani (www.diregiovani.it).

Il piccolo è stato ricoverato al Koala Hospital di Port Macquarie, dove gli operatori hanno fatto di tutto e di più per curarlo. Dopo un lungo percorso di guarigione, il cucciolo ce l’ha fatta.

Oggi Keli pesa 1 kg, l’infezione fungina è sparita e tutta la sua pelliccia sta ricrescendo. “E’ ancora agli inizi”, scrive il Koala Hospital su Facebook. Quando raggiungerà i 2,5 kg inizierà il suo percorso per essere rilasciato in natura. “Il rilascio non avverrà fino ai mesi più freddi (in Australia adesso è estate, ndr), e per fortuna c’è ancora del buon habitat rimasto in luoghi selezionati”.

L’Australia intanto continua ad affrontare le fiamme che stanno devastando Nuovo Galles del Sud e Victoria. Finora gli incendi hanno causato almeno 25 morti, distrutto 2.000 case e ucciso circa 500 milioni di animali.

Tutto il mondo si sta mobilitando per supportare le strutture che si occupano di soccorrere le specie australiane in difficoltà. L’Agenzia Dire intanto ha deciso di adottare Guyra Allen, simpatico koala cieco ricoverato presso il Koala Hospital di Port Macquarie.