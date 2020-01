Crotalaria cunninghamii, il fiore che sembra un colibrì

Crotalaria cunninghamii, il fiore verde smeraldo che somiglia a colibrì: è una pianta leguminosa che cresce nelle zone aride dell’Australia settentrionale

Sembrano colibrì verde smeraldo, ma sono foglie Crotalaria cunninghamii, una pianta leguminosa che cresce nelle zone aride dell’Australia settentrionale. Comunemente noto con il nome di green birdflower, il singolare l’arbusto cresce tra le dune di sabbia e nelle comunità di Mulga.

Un utente di Reddit col nome OctopusPrime www.reddit.com , ha condiviso la foto di un esemplare di crotalaria, simile ad un nugolo di minuscoli e graziosi colibrì. L’immagine ha scatenato la curiosità di oltre 50mila follower che, in centinaia di commenti, si sono chiesti se si tratta di mimetismo. Quest’ultimo è il fenomeno dell’adattamento evolutivo esistente in natura, con cui un organismo è in grado di imitare un altro organismo per trarne vantaggio.

In realtà quello della pianta non è mimetismo, ma pareidolia come spiega l’agenzia di stampa Dire Giovani (www.diregiovani.it). In un gioco di associazioni, noi umani sostituiamo quello che non conosciamo con immagini o suoni familiari. Le infiorescenze di crotalaria crescono a grappolo su lunghi spuntoni alle estremità dei rami ed il singolare fiore è simile ad un minuscolo uccello attaccato col becco al gambo centrale del fiore.