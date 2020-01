Tommaso Paradiso in radio con “I nostri anni”

Esce venerdì 10 gennaio “I nostri anni”, il nuovo singolo di Tommaso Paradiso estratto da “Sulle nuvole”, primo album senza i Thegiornalisti

Uscirà il 10 gennaio su tutte le piattaforme “I nostri anni”, il nuovo singolo di Tommaso Paradiso. Il cantautore ha ufficializzato su Instagram la data d’uscita del brano, secondo estratto da “Sulle nuvole”, primo album di Paradiso senza i Thegiornalisti dopo l’addio.

Su Instagram, Tommaso ha pubblicato un video teaser della canzone. Nella clip è possibile ascoltare i primi secondi dell’inedito che è già in pre-save.

“I nostri anni”, scritta da Tommaso Paradiso e prodotta da Matteo Cantaluppi, è un inno alla bellezza fatta di momenti, dettagli, piccoli gesti della quotidianità: dalla musica di mamma e papà, ai biscotti inzuppati nel latte, i discorsi dopo mezzanotte. Un racconto intriso di nostalgia in grado di far ridere e commuovere ancora, dove si trovano i segni del passato uniti ad alcune figure simbolo che incrociano cultura pop e filosofia, da Alberto Sordia Kant.

“I nostri anni – ha detto Paradiso della canzone – nella linea temporale della mia carriera è una sorta di canzone manifesto, un po’ come lo sono state Promiscuità o Sold Out. È come se ad un certo punto dovessi mettere un punto, tirare le somme, fare una foto che sappia cogliere un passaggio importante della mia vita. E questo è ciò che in effetti rappresenta I nostri anni per me. L’amicizia, l’amore, la mia città, il mio passato e il mio presente che vivono insieme in una sola canzone”.

“I nostri anni” arriva dopo “Non avere paura”. I due pezzi anticipano il primo tour da solista dell’artista, “Sulle nuvole”. Il calendario c’è ed è già fitto. L’ex frontman dei Thegiornalisti partirà il 21 ottobre da Roma con i concerti. L’appuntamento con il debutto è al Palalottomatica.