This is Elodie: il 31 gennaio esce il nuovo disco della ex Amici. Intanto è giù uscito il primo singolo in collaborazione con Gemitaiz

I fan di Elodie hanno davanti un anno pieno di novità. Non è solo la partecipazione al prossimo Festival di Sanremo a lasciare in fibrillazione i seguaci dell’ex Amici. Il 31 gennaio sarà disponibile su tutte le piattaforme di streaming e nei digital store “This is Elodie”, il nuovo disco della cantante fuori per Island Records (Universal Music Italia). Il lavoro arriverà, poi, in formato CD dal 7 febbraio con l’aggiunta di “Andromeda”, il brano in gara a Sanremo. L’album è già in pre-order e pre-save.

Se non fosse abbastanza, c’è un’ulteriore data da segnare in calendario. Questo giovedì – 9 gennaio – il disco sarà anticipato dal primo singolo “Non è la fine” feat. Gemitaiz.

Oltre 70 brani registrati, 16 selezionati, 17 produttori, 45 autori, 11 featuring: Elodie torna con un progetto ambizioso che segue coerentemente la linea di sound tracciata dai suoi successi degli ultimi 2 anni.

“Sentivo il bisogno di provare altre strade – ha raccontato Elodie – ed ho impiegato 2 anni esatti per capire la mia direzione, lavorando a 360° su tutto: la mia voce, i pezzi, i testi, il suono, la mia immagine, i video. Questo è più di un disco, è quello che sono in questo momento, è quello che mi piace cantare, ballare o condividere. Potrebbe tranquillamente essere una playlist del mio telefono, anche perché sono fan di tutti gli ospiti e i produttori con cui ho lavorato . Sono fortemente orgogliosa e felice, ora spero che possa piacere alle persone ed è per questo che ho scelto il titolo THIS IS ELODIE, perché oggi mi ripresento al pubblico così, oggi sono questa ed è come se fosse il mio primo disco”.

“This is Elodie”, così, è il disco della consapevolezza, l’espressione in musica di un’artista pienamente “dentro” il proprio tempo, che sa misurarsi con i diversi generi musicali più contemporanei, dal pop al reggae e dall’urban al soul.