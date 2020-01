Monopattini elettrici: Codacons chiede il blocco

Monopattini elettrici equiparati alle biciclette: il Codacons è pronto a chiedere alle autorità competenti il blocco in tutta Italia

Il Codacons è pronto a chiedere alle autorità competenti il blocco dei monopattini elettrici in tutta Italia, poiché al momento le norme entrate in vigore il 1° gennaio non garantiscono in modo adeguato la sicurezza stradale.

“Il rischio concreto è che il via libera a tale nuovo mezzo di locomozione porti ad un incremento di incidenti con conseguenze anche gravi sul fronte sanitario – spiega il presidente Carlo Rienzi -. Le disposizioni entrate in vigore dall’1 gennaio da un lato prevedono una serie di limitazioni che sarà materialmente impossibile far rispettare, dall’altro non introducono obblighi a tutela della salute degli utilizzatori dei monopattini: nulla viene detto infatti circa l’obbligo di indossare il caschetto protettivo, che risulta indispensabile in caso di caduta per evitare lesioni e danni fisici”.