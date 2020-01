Fibrosi polmonare: rischio legato anche al sonno

Fibrosi polmonare: dormire troppo poco o troppo a lungo aumenta il rischio secondo la scoperta di un team di scienziati britannici

Un team di scienziati britannici ha scoperto che le persone che dormono regolarmente per più di 11 ore o meno di 4 ore rispetto a quelle che dormono per 7 ore al giorno hanno 2-3 volte più probabilità di avere una diagnosi di fibrosi polmonare. Essi attribuiscono questa associazione all’orologio del corpo.

Lo studio rivela anche che il targeting dell’orologio biologico corporeo riduce la fibrosi in vitro, rivelando un potenziale bersaglio per questa malattia incurabile che nel Regno Unito uccide circa 5.000 persone ogni anno, lo stesso numero della leucemia.

I membri del team di ricerca hanno sede presso le Università di Manchester, Oxford, Newcastle, University College London e Toronto, nonché presso la Manchester University NHS Foundation Trust. Lo studio è stato pubblicato in Proceedings of the National Academy of Sciences ed è finanziato dal Medical Research Council e dal Wellcome Trust.

Il ritmo circadiano, il nostro orologio corporeo interno, è quello che copre le ventiquattro ore complete del giorno e della notte e controlla moltissime funzioni dell’organismo a cominciare dall’alternanza veglia-sonno, la pressione del sangue, la temperatura corporea.

Nei polmoni, l’orologio si trova principalmente nei passaggi principali che trasportano l’aria – le vie respiratorie. Tuttavia, il team ha scoperto che nelle persone affette da fibrosi polmonare, queste oscillazioni dell’orologio si estendono agli alveoli.

Gli studi sui topi hanno rivelato che alterando il meccanismo dell’orologio è stato possibile perturbare il processo fibrotico rendendo gli animali più propensi a sviluppare la fibrosi polmonare.

Utilizzando i dati umani della Biobanca britannica, i ricercatori hanno poi dimostrato che la fibrosi polmonare è associata a una durata del sonno troppo breve e troppo lunga.

Il legame tra la durata del sonno e la fibrosi polmonare è simile in forza ad altri fattori di rischio noti per questa malattia.

Le persone che riferiscono di dormire regolarmente 4 ore o meno in un giorno hanno raddoppiato la loro probabilità di avere la fibrosi polmonare mentre quelle che dormono 11 ore o più in un giorno hanno triplicato la loro probabilità di avere la malattia, rispetto a quelle che dormono 7 ore al giorno.

Rischi più piccoli, ma ancora elevati, si sono visti anche nelle persone che amano stare sveglie fino a tardi la notte o che fanno il lavoro a turni.

I ricercatori spiegano le loro ricerche con la scoperta che una proteina di base dell’orologio (REVERBα) altera la produzione di una proteina chiave nella fibrosi polmonare (collagene). Questa è una scoperta eccitante, dicono, perché i composti chimici possono alterare la funzione di REVERBα.

Gli autori sono stati in grado di dimostrare che uno di questi composti di REVERBα può ridurre il collagene nelle aree di polmone delle persone affette da questa malattia.

John Blaikley dell’Università di Manchester, che ha guidato il progetto ha detto: “La fibrosi polmonare è una condizione devastante che al momento è incurabile. Pertanto, la scoperta che l’orologio del corpo è potenzialmente un agente chiave che apre potenzialmente nuovi modi per trattare o prevenire la condizione. Sarà necessario un ulteriore lavoro intorno allo studio dell’associazione tra fibrosi polmonare e durata del sonno per stabilire sia la causalità che la riproducibilità. Se questi risultati saranno confermati, allora dormire per il tempo ottimale può ridurre l’impatto di questa malattia devastante”.

Peter Cunningham, autore principale del documento, ha detto: “E’ affascinante pensare che l’attività dell’orologio sia aumentata nella malattia fibrotica. Studi precedenti hanno dimostrato che l’orologio svolge un ruolo importante anche nelle infezioni, nel cancro e nel diabete. La scoperta che l’orologio gioca un ruolo nella fibrosi suggerisce che l’alterazione di queste oscillazioni potrebbe diventare un importante approccio terapeutico”.