Pokémon Spada e Scudo: come ottenere i Pokémon Gigamax

Come ottenere i Pokémon Gigamax, che oltre ad essere giganteschi cambiano anche forma, in Pokémon Spada e Scudo: i trucchi per il videogioco

Tra le novità introdotte nei nuovi Pokémon Spada e Pokémon Scudo la più interessante sono i Pokémon Dynamax e i Pokémon Gigamax. Se i primi sono una versione extra large dei classici mostriciattoli, i Pokémon Gigamax oltre ad essere giganteschi cambiano anche forma.

Inoltre, non tutti i Pokémon in Spada e Scudo possono evolvere in Gigamax come spiega l’agenzia di stampa Dire Giovani (www.diregiovani.it). Catturarli non è un’impresa facile, ma con un po’ di impegno e pazienza possiamo avere buone possibilità.

Ecco quali sono e come ottenere i Gigamax al momento disponibili.

Pikachu

Eevee

Meowth

Charizard

Butterfree

Machamp

Gengar

Kingler

Lapras

Garbodor

Corviknight

Orbeetle

Drednaw

Coalossal

Flapple/Appletun

Sandaconda

Centiskorch

Hatterene

Grimmsnarl

Alcremie

Copperajah

Duraludon

Pikachu, Eevee e Meowth

Puoi ottenere gratuitamente un Pikachu e un Eevee in grado di gigamaxizzarsi se hai salvato i dati di Pokémon Let’s GO nel tuo Nintendo Switch. Basterà recarti nelle Terre Selvagge e andare alla stazione ferroviaria. Troverai due ragazzi in un angolo.

Parlaci e avrai il tuo Pokémon in grado gigamaxizzarsi: Eevee se avevi Eevee come starter in Let’s GO o Pikachu se il tuo starter in Let’s GO era Pikachu.

Per Meowth, invece, il discorso è più semplice. La versione in grado di gigamaxizzarsi è un bonus disponibile per tutti i giocatori che acquistano il gioco entro il 15 gennaio 2020.

I Gigamax

Tutti gli altri Pokémon sono ottenibili in versione Gigamax attraverso le battaglie Max Raid nelle Terre Selvagge, dove vedrai delle colonne di luce: quelle sono “tane” di Pokémon Dynamax e Gigamax. Solo se sconfitti (e non sarà facile) potrete provare a catturarli. Fino a gennaio 2020, i giocatori avranno più possibilità di incontrare la versione Gigamax di Butterfree.