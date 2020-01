MST: il Giappone regala preservativi di Sailor Moon

Malattie sessualmente trasmissibili: il Giappone regala preservativi di Sailor Moon. Sono stati distribuiti gratuitamente nelle città di Fukoka e Hiroshima

Paladina della legge e della prevenzione. Il governo giapponese ha lanciato una campagna di prevenzione sulle malattie sessualmente trasmissibili (MST) utilizzando Sailor Moon.

Come riferisce l’agenzia di stampa Dire Giovani (www.diregiovani.it), preservativi con l’immagine dell’eroina dei manga sono stati distribuiti gratuitamente nelle città di Fukoka e Hiroshima, per sensibilizzare quante più persone possibile sull’importanza dei test e sull’uso appropriato dei condoms.

L’immagine utilizzata sui pacchetti di preservativi di Sailor Moon, rigorosamente a forma di cuore, è stata appositamente realizzata da Naoko Takeuchi, autrice del manga.

Sul Bollettino dell’Organizzazione Mondiale della Sanità una ricerca mostra che tra uomini e donne di età compresa tra 15 e 49 anni, nel 2016 c’erano 127 milioni di nuovi casi di clamidia, 87 milioni di gonorrea, 6,3 milioni di sifilide e 156 milioni di tricomoniasi. La sola sifilide ha provocato nel 2016 circa 200.000 morti neonatali e morti neonatali nel 2016, rendendola una delle principali cause di perdita del bambino a livello globale.

Le malattie sessualmente trasmissibili si sono diffuse prevalentemente attraverso il contatto sessuale non protetto, compreso il sesso vaginale, anale e orale. Alcuni ceppi – compresi la clamidia, la gonorrea e la sifilide – possono anche essere trasmessi durante la gravidanza e il parto, o, nel caso della sifilide, attraverso il contatto con sangue o prodotti ematici infetti e l’uso di droghe per via iniettiva.

Sono prevenibili attraverso pratiche sessuali sicure, compreso l’uso corretto e coerente del condom e l’educazione alla salute sessuale.