Donix, la nuova stella dell’hip hop arriva da Napoli: su YouTube, in attesa dell’album, si possono ascoltare tre singoli: ‘2.13’, ‘Flamenco’ e ‘In cerca di…’

Folgorata da bambina dalla voce di Erykah Badu, “una cantante che riesce a mettere ritmicamente e metricamente le parole come se stesse rappando mentre invece canta”, Donix è la nuova stella made in Naples di quel vasto movimento “urban” che si raccoglie sotto l’etichetta di hip hop.

Cantautrice, già frontwoman del combo La Pankina Krew e voce partner di Luca ‘O Zulù Persico nel suo “Bassi per le masse”, Donix, al secolo Donatella Scarpato, è pronta al grande salto, alla scommessa di un album tutto suo dove poter “scrivere le canzoni dall’inizio alla fine con un unico filo conduttore: Io”.

L’album è in fase di realizzazione ma sono già pronti all’ascolto e alla visione, su YouTube, ben tre singoli: ‘2.13’, ‘Flamenco’ e ‘In cerca di…’ . Di quest’ultimo, racconta alla Dire, “è un insieme di influenze che rappresentano un po’ i miei ascolti musicali. Insieme al producer Oluwong abbiamo arrangiato questo beat. La linea melodica del cantato già c’era e in studio abbiamo costruito il beat sulla base degli ascolti e delle influenze che ci interessavano in quel momento. Ci siamo lasciati andare senza restare ancorati a quello che doveva essere un genere in particolare”.

La musica di Donix non ha confini, lo testimoniano i suoi ascolti – da Lauryn Hill a Erykah Badu, da Pino Daniele a Enzo Avitabile e Enzo Gragnaniello passando per Mia Martini -, e le sue collaborazioni artistiche, dal già citato ‘O Zulù a Clementino, da Dj Jad a Jovine e Dj Uncino.

La sua voce spazia dal black a tentazioni club culture, dall’hip hop al soul. Una miscela esplosiva che caratterizzerà anche l’album che verrà dove “ogni singolo sarà legato da un sound black ma avrà un marchio preciso e diverso dove prevarrà un genere in particolare così da poter sperimentare diverse sonorità”.

Un universo di note che “permette, ad una cantautrice come me, di aprire a delle metriche e a delle melodie che magari la musica pop non ti consente di fare”.

Pur lavorando con la massima concentrazione alla realizzazione dell'album, Donix non rinuncia al confronto live con il pubblico