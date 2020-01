Before Wanderlust: Alfa racconta i sogni e la musica

Before Wanderlust! è il nuovo disco di Alfa: il cantautore genovese racconta il suo primo disco e i progetti per l’anno appena iniziato

La voglia di evadere, il desiderio di viaggiare e di scoprire. Sono questi gli elementi alla base di “Before Wanderlust!”, il nuovo disco di Alfa. Classe 2000, il cantautore genovese – al secolo Andrea De Filippi – è tornato su tutte le piattaforme forte dei successi di streams e views. Undici le tracce inedite che tra pop e synth moderni raccontano con sincerità il mondo di Andrea.

“Non lo considero il mio primo disco – ha spiegato il cantautore nell’intervista all’Agenzia Dire Giovani (www.diregiovani.it) – è un prequel album, la volontà di guardarsi indietro prima di fare il grande salto”. E il grande salto arriverà nel 2020 quando Alfa pubblicherà il suo primo vero album di inediti. Il progetto conterrà pezzi già editi e prodotti da Yanomi, oltre a nuovi brani.

Con il producer, Alfa ha lavorato “in cameretta” anche a tutti i pezzi di “Before Wanderlust”, come ha spiegato: “Yanomi è mio fratello, il mio migliore amico. Abbiamo iniziato insieme 4 anni fa ed era necessario collaborare con lui per tutto il disco come sarà per quello del 2020. Lavoriamo a Genova, in camera sua e da lì nasce tutto”.

Con “Before Wanderlust!” Alfa ha cercato di regalare una cartolina super fedele di quello che è il suo modo di scrivere e cantare. Ad aprire la strada il singolo “Cin Cin”, brano doppio platino da oltre 40 milioni di stream totali.

Nel 2020 il progetto di Alfa, non solo, si espanderà con nuovi pezzi ma anche con un tour. “Dall’anno prossimo iniziamo tutto un percorso di concerti. Vengo dal web ed è difficile affezionarsi a un numero, gioire di un milione di views o di venti milioni di streams. Sono numeri alla fine, per quanto grandi. Con i concerti si vedrà la realtà, quanto siamo legati”. E il desiderio per il prossimo Natale non può che essere legato ai prossimi progetti: “Per Natale mi piacerebbe sapere come sarà tutto il percorso di concerti”.

Il primo appuntamento live è già fissato: Alfa si esibirà il 30 gennaio ai Magazzini Generali di Milano. I biglietti sono disponibili in prevendita sui circuiti TicketOne.