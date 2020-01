Aquae: a Venezia per scoprire l’ambiente marino

Prorogata fino al 31 marzo 2020 la mostra scientifica Aquae. Il futuro è nell’oceano all’Istituto di scienze marine (Ismar) del Cnr di Venezia

Prosegue presso la sede dell’Istituto di scienze marine (Ismar) del Cnr di Venezia la mostra scientifica itinerante del Cnr Aquae. Il futuro è nell’oceano.

Inaugurata il 18 giugno nel contesto del Salone Nautico, evento fieristico internazionale dedicato alla nautica, è stata prorogata fino al 31 marzo 2020, data la grande richiesta soprattutto da parte delle scuole del territorio, molte delle quali hanno già assistito alle ‘speciali’ visite guidate tenute dai ricercatori del Cnr-Ismar.

Inoltre, a gennaio 2020 si svolgerà a Venezia il Mediterranean Workshop nell’ambito dell’UN Decade of Ocean Science for Sustainable Development (2021-2030), e ‘Aquae’ verrà considerato uno degli eventi di punta di questo workshop: anche per questo è stato deciso di prorogare la durata della mostra, la cui chiusura era inizialmente prevista per la fine del 2019.

Dedicata ad illustrare le principali caratteristiche dell’ambiente marino, con particolare attenzione all’utilizzo e alla conservazione delle sue risorse per uno sviluppo sostenibile, la mostra è frutto di un’ampia collaborazione tra l’Unità Comunicazione e relazioni con il pubblico della Direzione Centrale Servizi per la Ricerca e le strutture che si occupano di ricerca ambientale: Dipartimento scienze del sistema Terra e tecnologie per l’ambiente (Cnr-Dta), Istituto di scienze marine (Cnr-Ismar), Istituto per lo studio degli impatti antropici e la sostenibilità in ambiente marino (Cnr-Ias), Istituto di scienze polari (Cnr-Isp), Istituto di ingegneria del mare (Cnr-Inm).

Un ringraziamento speciale va a tutti i colleghi di Cnr Ismar che continueranno a condurre le visite guidate alla mostra dedicate agli studenti e che contribuiscono a rendere appassionante la visita a questa importante mostra del Cnr.