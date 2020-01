Agenzia Nazionale per i Giovani: 5 milioni per gli under 30

Dall’Agenzia Nazionale per i Giovani 5 milioni di euro per gli under 30. Finanziati 261 progetti proposti, gestiti e realizzati da associazioni giovanili

L’Agenzia Nazionale per i Giovani ha assegnato circa 5 milioni di euro a 261 progetti proposti, gestiti e realizzati da associazioni giovanili e gruppi informali di minimo 5 giovani, nell’ambito del terzo round di valutazione dei programmi Erasmus+ Gioventù in azione e Corpo Europeo di Solidarietà.

Nello specifico, le risorse europee sono andate a 148 progetti di Erasmus+:Gioventù per 3.623.781,00 euro di fondi impegnati e 113 progetti approvati in Corpo europeo di solidarietà per un impegno fondi pari ad € 2.256.267,80.

Grazie ai progetti Erasmus+ approvati saranno coinvolti 4707 partecipanti nelle azioni di mobilità e di dialogo strutturato, di questi il 35% sono giovani con minori opportunità. Dal punto di vista geografico, per il solo Round 3, il 53% dei progetti si svolge nel Sud e nelle Isole, il 31% nel Nord e il 16% nel Centro Italia. Le regioni che hanno avuto il maggior numero di progetti sono Sicilia, Campania, Puglia, Lazio e Veneto.

Il numero dei partecipanti per il programma Corpo Europeo di Solidarietà è di 380 persone coinvolte di cui 363 volontari. Tra questi, 291 svolgeranno la loro attività in ospitalità in Italia e 72 giovani residenti in Italia svolgeranno in altri Paesi europei il proprio servizio. Le regioni più attive sono Lombardia, Sicilia, Campania, Puglia e Lazio, confermando la correlazione tra il programma ESC e la vivacità del Terzo Settore in quei territori.

Con l’approvazione delle graduatorie del terzo round si chiude l’annualità 2019. L’Agenzia Nazionale per i Giovani ha impegnato la totalità delle risorse assegnate all’Italia dalla Commissione Europea per i progetti Erasmus+ per l’anno 2019, che sono pari a € 11.313.709,60. Attraverso tali risorse sono stati approvati complessivamente 398 progetti sui 1510 che le associazioni italiane hanno presentato. Il 42% dei beneficiari è alla propria prima esperienza nel Programma Erasmus – Gioventù in azione e ciò riflette l’impegno profuso nell’arco dell’anno per aprire il Programma anche a nuovi organismi non ancora beneficiari delle opportunità messe in campo dalla Commissione europea per i giovani. Tali progetti consentiranno di coinvolgere 18461 giovani di tutta Europa. L’Agenzia nazionale ha posto particolare attenzione al carattere inclusivo e al coinvolgimento delle parti più fragili dei giovani: infatti quasi un terzo dei giovani sono soggetti con minori opportunità o con bisogni speciali, e tale impegno ed attenzione verranno consolidati anche nel 2020. Dal punto di vista geografico il 51% dei progetti si svolge nel Sud e nelle Isole, il 33% nel Nord e il 17% nel Centro Italia. Le regioni che hanno avuto il maggior numero di progetti sono Sicilia; Campania; Piemonte; Lazio e Puglia.

Può considerarsi vinta la sfida del neonato programma Corpo Europeo di Solidarietà che, nonostante sia entrato a regime solo quest’anno, ha visto impegnato un importo superiore a 7 milioni di Euro. L’impegno di tali risorse incide su 264 progetti approvati rispetto alle 414 proposte presentate, di cui il 70% dei beneficiari è alla propria prima esperienza nel Programma ESC. Grazie ai progetti approvati, 1607 giovani potranno fruire delle opportunità ESC, di cui oltre il 40% con minori opportunità o con bisogni speciali. Dal punto di vista geografico il 42% dei progetti si attua nel Sud e nelle Isole, il 41% nel Nord e il 17% nel Centro Italia. Le 5 regioni che hanno avuto il maggior numero di progetti approvati sono Lombardia, Sicilia, Campania, Puglia e Lazio, confermando la correlazione tra il programma ESC e la vivacità del Terzo Settore in quei territori.

“Questi numeri ci restituiscono un 2019 vincente. Un anno che ci ha visto protagonisti sui territori con le iniziative ‘Oggi Protagonisti’ e ‘Ang inRaio’ grazie alle quali siamo entrati in contatto con la parte più vivace, più attenta all’Europa: i giovani”, commenta alla Dire Giovani (www.diregiovani.it) Domenico De Maio, direttore generale dell’Agenzia Nazionale per i Giovani.

Le scadenze 2020 per presentare progetti Erasmus+ ed ESC sono 5 febbraio, 30 aprile e 1 ottobre (per info www.agenziagiovani.it).