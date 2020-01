Musei del Bargello: le iniziative per weekend Epifania

Ai Musei del Bargello di Firenze nel lungo weekend dell’Epifania, da oggi fino a lunedì 6 gennaio 2020, tante iniziative per i visitatori

Inizia il nuovo anno e i Musei del Bargello lo salutano con una serie di proposte pensate per estendere le occasioni di visita e per arricchire l’esperienza dei visitatori.

Nei giorni del lungo weekend dell’Epifania, a partire da venerdì 3 fino a lunedì 6 gennaio 2020, diverse saranno le iniziative che renderanno più facile scegliere di visitare i Musei del Bargello, tra l’ampliamento dell’orario ordinario di apertura e il consueto, attesissimo appuntamento con l’ingresso gratuito nella prima domenica del mese.

Ma non è tutto: al Museo Nazionale del Bargello le famiglie potranno partecipare a percorsi di visita dedicati ai bambini accompagnati dai loro genitori – un’attività ideale per trascorrere insieme i giorni delle vacanze scolastiche.

Vediamo dunque cosa hanno in serbo i Musei del Bargello per queste giornate di festa.

Il Bargello per le famiglie

Venerdì 3 e sabato 4 gennaio

Nel pomeriggio di venerdì 3 e sabato 4 gennaio 2020, il Museo Nazionale del Bargello offrirà la possibilità di partecipare a dei percorsi didattici dedicati alle famiglie.

L’iniziativa si intitola “I Suoni e gli Avori” e propone due diversi percorsi per scoprire alcune delle opere più belle e curiose custodite dal Museo del Bargello: la prima visita avrà per tema la musica e i tanti modi in cui quest’arte immateriale e fatta di suoni invisibili può essere evocata nelle forme e nei diversi materiali della scultura; il secondo percorso porterà invece i bambini e le loro famiglie alla scoperta della preziosa collezione di avori, composta da oggetti di uso quotidiano come cofanetti, bastoni, pettini, specchietti e scacchiere, resi di gran lusso non solo per il materiale usato, ma ancor più dai finissimi intagli che illustrano storie di personaggi biblici e letterari, di cavalieri, animali e storie d’amore.

Le aperture prolungate al Bargello e alle Cappelle Medicee

Venerdì 3 e sabato 4 gennaio

Sempre venerdì 3 e sabato 4 gennaio, il Museo Nazionale del Bargello e il Museo delle Cappelle Medicee amplieranno il proprio orario di apertura invernale, restando aperti dalle 8.15 alle 18.00. In questo modo, tutti i visitatori potranno con maggior facilità visitare ed apprezzare appieno le grandi collezioni di scultura e di arti decorative dei due musei, congiunte dal trait d’union dell’arte di Michelangelo Buonarroti, riccamente rappresentata in entrambi i luoghi.

La domenica gratuita al Bargello, a Palazzo Davanzati e alle Cappelle Medicee

Domenica 5 gennaio

Domenica 5 gennaio, i musei del Bargello, delle Cappelle Medicee e di Palazzo Davanzati saranno ancora aperti e, soprattutto, gratuiti! Continua infatti l’appuntamento delle prime domeniche del mese gratis nei luoghi della cultura: un modo per abbattere le barriere economiche e avvicinare l’arte a tutti.

Epifania alle Cappelle Medicee

Lunedì 6 gennaio

Lunedì 6 gennaio, giorno dell’Epifania, il personale dei Musei del Bargello farà gli straordinari per assicurare (in un giorno generalmente dedicato al turno di riposo museale) l’apertura del Museo delle Cappelle Medicee con orario prolungato dalle 8.15 alle 18.00: un’intera giornata di festa per consentire al pubblico di concedersi una visita ad uno dei luoghi più affascinanti e carichi di storia della città di Firenze che accoglie le memorie della famiglia Medici e che risplende dei marmi scolpiti dal genio di Michelangelo.

Il programma del primo weekend del 2020 conferma l’impegno dei Musei del Bargello per offrire, sia a turisti e viaggiatori sia a chi vive a Firenze, occasioni di visita sempre nuove, per scoprire, o riscoprire, i molti capolavori esposti nei musei del circuito.

MUSEI DEL BARGELLO

ORARI DI APERTURA NEL WEEKEND DELL’EPIFANIA 2020

Venerdì 3 gennaio

Museo Nazionale del Bargello 08:15 – 18:00 (ultimo ingresso: 17:20)

Museo delle Cappelle Medicee 08:15 – 18:00 (ultimo ingresso: 17:20)

Museo di Palazzo Davanzati 08:15 – 14:00 (ultimo ingresso: 13:30)

Sabato 4 gennaio

Museo Nazionale del Bargello 08:15 – 18:00 (ultimo ingresso: 17:20)

Museo delle Cappelle Medicee 08:15 – 18:00 (ultimo ingresso: 17:20)

Museo di Palazzo Davanzati 13:15 – 19:00 (ultimo ingresso: 18:30)

Domenica 5 gennaio

Museo Nazionale del Bargello 08:15 – 14:00 (ultimo ingresso: 13:20)

Museo delle Cappelle Medicee 08:15 – 14:00 (ultimo ingresso: 13:20)

Museo di Palazzo Davanzati 13:15 – 19:00 (ultimo ingresso: 18:30)

Lunedì 6 gennaio

Museo delle Cappelle Medicee 08:15 – 18:00 (ultimo ingresso: 17:20)

Le operazioni di uscita del pubblico iniziano dieci minuti prima della chiusura dei musei

Per un quadro completo degli orari dei Musei del Bargello vi invitiamo a consultare le pagine dedicate a ciascun museo all’interno del sito web ufficiale dei Musei del Bargello www.bargellomusei.beniculturali.it