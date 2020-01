The Yellow online con il videoclip di Tide

È online il videoclip di Tide, nuovo estratto dall’album “Streets of Tokyo” (La Lumaca Dischi, distribuzione Audioglobe), secondo lavoro discografico dei The Yellow

È online il videoclip di Tide, nuovo estratto dall’album “Streets of Tokyo” (La Lumaca Dischi, distribuzione Audioglobe), secondo lavoro discografico dei The Yellow, band golden pop italiana formata da Gianluca “Foster” Damiani (vocals, rhythm guitar, piano, programming), Francesco Loiacono (lead guitar e rhythm guitar, Programming) e Lele Diana (drums e percussions). Ecco il video: https://youtu.be/XJVQa_R-G6k

Il videoclip di TIDE, per la regia di Mauro Nigro (prodotto da N2 video productions), racconta di un giorno solitario. Un pianoforte in una stanza buia. Un bianco e nero velato per un momento intimo in cui il musicista è a nudo con la sua musica. Questa è la canzone con cui ci si focalizza sul non tralasciare quei piccoli errori che si fanno durante il percorso della vita che pur sembrando insignificanti, scatenano cambiamenti e avversità quasi insormontabili.

“Streets of Tokyo” (CLICCA QUI per ascoltarlo su Spotify) è composto da 12 brani (testi e musiche di Gianluca “Foster” Damiani e Francesco Loiacono, eccetto “2gether” di Gianluca “Foster” Damiani e Vincenzo Alessio Romano), cantati in inglese. Ecco la tracklist: “2GETHER”, “ACROSS THE SKY”, “BLIND”, “HOPE”, “BE STRONG”, “UNTIL THE DAY” (primo videoclip: https://youtu.be/l0vtKpG6D_E), “STREETS OF TOKYO”, “BREAKDOWN”, “EVERYTHING CHANGES”, “NOMAD”, “TIDE”, “SHIBUYA”.

La produzione artistica dell’album è a cura dei The Yellow e Miki Giove, quella esecutiva è dell’Ass. Calabrians City Rockers. Gli arrangiamenti sono di Francesco Cataldo, eccetto “Shibuya” (outro) e “Tide” di Gianluca “Foster” Damiani, Francesco Loiacono e Andrea Messina. Il mix è di Miki Giove e il Mastering di Andrea “Bernie” De Bernardi @ Eleven Mastering Studios – Busto Arsizio (Va). Ad alcuni brani hanno collaborato Giuseppe Antonacci alla batteria, Josh De Mita al basso, Andrea Messina (synth e programming), Roberto William Guglielmi al piano e Mirko Onofrio al sax. L’album rientra nella Programmazione Puglia Sounds Record 2019.

Note biografiche

I The Yellow sono una band golden pop italiana fondata nel 2012 da Gianluca Damiani (voce/chitarra acustica/piano/programming) e Francesco Andrea Loiacono (chitarra elettrica/synth/programming). I due membri da cui è partito il progetto, decidono di creare un nuovo stile musicale mescolando le loro diverse attitudini provenienti da esperienze musicali diverse.

Esperienze che per Gianluca Damiani partono nel 2013 quando prende parte alle registrazioni dell’album “Prendi Fiato” di MOLLA come chitarrista acustico e al relativo tour in apertura ai live di Incognito, Tiromancino, Erica Mou, Paletti, Brunori SAS. Nel 2017 prende parte sempre in qualità di chitarrista e cantante alle date di Leonardo Lamacchia in apertura ai concerti di Fabrizio Moro, Irene Grandi, Ermal Meta, Brunori SAS. Dal 2016 ad oggi collabora come autore/compositore/arrangiatore a fianco di alcuni autori della scena italiana attuale come Gianni Pollex (Warner Chappell) e Luca Giura (METATRON/INRI). Francesco Andrea Loiacono, invece, nell’estate 2015 prende parte come chitarrista elettrico alle registrazioni dell’album “Punto e Basta” del cantautore NABEL e al relativo tour. Nel 2018, si unisce ai The Yellow il batterista e percussionista Lele Diana, provniente dall’esperienza con La Fame di Camilla, con la quale nel 2010 partecipa alla sessantesima edizione del Festival di Sanremo nella categoria “nuova generazione” con il brano “Buio e Luce”. Seguirà la pubblicazione dell’album “Buio e Luce” per Universal music – EMI registrato insieme al noto produttore Fabrizio Barbacci (già in studio con Renga, Nannini, Negrita, Ligabue). Con La Fame di Camilla, lo stesso anno divide il palco con artisti come Stereophonics, Cranberries ed Aerosmith partecipando all’edizione 2010 dell’Heineken Jammin’ Festival. Seguirà un tour di oltre 150 date, partecipa all’Hit Week Italy, un mini-tour di 4 date in Cina, nelle città di Pechino e Shanghai, insieme a Subsonica e Negrita. 2012 suona nello storico locale Dingwells di Camden Town (Londra) per l’evento “Puglia Sounds London” insieme alle band Nidi D’Arac e Radiodervish. Nel 2018, partecipa con la Fame di Camilla al concerto-evento di Ermal Meta al forum di Assago “Non abbiamo armi – il concerto” insieme ad Antonello Venditti, Jarabe de Palo, Fabrizio Moro ed Elisa.

Nel 2013 I The Yellow lanciano la campagna di crowdfunding “Dressing Sziget” progettata e prodotta da Zerottanta Productions, pubblicizzata anche da M.E.I (www.youtube.com/watch?v=hvX_i1_Upfw). La band si esibisce in molti festival come il Sziget Festival a Budapest, Gioia Rock Festival, Giovinazzo Rock Festival, M.E.I 2.0, Red Ronnie RoxyBar, aprendo concerti per grandi artisti italiani come Motel Connection, Après la Classe e 99 Posse. Nel dicembre 2013, pubblicano il loro primo album “LOL-a-bye”, prodotto da Otium Record. Con oltre 200 esibizioni dal vivo tra il 2014 e il 2015, i The Yellow sono selezionati come artisti della settimana da MTV New Generation. Nello stesso anno, sono stati nominati seconda migliore band italiana da Martelive e invitati ad esibirsi sul palco del KeepOn Festival. Nel 2015 grazie ad MTV New Generation lavorano con Madaski uno dei membri fondatori della rocksteady – dub band Africa Unite. Nel maggio 2016 si esibiscono in un tour di 10 date nell’Europa dell’Est, suonando in grandi capitali come Vienna, Praga, Varsavia e Bratislava.

Link social

Sito: http://www.theyellowmusic.net

FB: www.facebook.com/yellowofficialpage – YT: www.youtube.com/user/theyellowmusic

TW: www.twitter.com/Yellowtheband – IG: www.instagram.com/theyellowmusic