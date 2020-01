Papa Francesco arrabbiato protagonista dei meme

Papa Francesco perde la pazienza dopo essere stato strattonato da una fedele e, nonostante le scuse per il gesto, diventa protagonista dei meme sui social network

Anche il Papa perde la pazienza e, suo malgrado, diventa protagonista dei meme che invadono i social network, alcuni dei quali finiscono poi per diventare virali. Lo ha ammesso lui stesso porgendo le scuse alla donna che lo scorso 31 dicembre lo ha afferrato per la mano e tirato con forza verso di sé. La reazione infastidita del Santo Padre ha fatto subito il giro del mondo e acceso il dibattito sui social.

“Gesù – ha detto Bergoglio durante l’Angelus come riferisce l’agenzia di stampa Dire Giovani (www.diregiovani.it) – non ha tolto il male dal mondo ma lo ha sconfitto alla radice. La sua salvezza non è magica, ma è una salvezza ‘paziente’, cioè comporta la pazienza dell’amore, che si fa carico dell’iniquità e le toglie il potere. La pazienza dell’amore: l’amore ci fa pazienti. Tante volte perdiamo la pazienza; anch’io, e chiedo scusa per il cattivo esempio di ieri“.

Di questa vicenda, però, rimane il lato ironico, che sul web ha scatenato la creatività degli utenti. Tantissimi, infatti, i meme arrivati sui social. Ecco i più divertenti.