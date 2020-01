Autostrade, Di Maio: “Via revoca ai Benetton”

Autostrade, il ministro Di Maio: “Via alla revoca ai Benetton. Giusto che perdano i profitti perché non hanno fatto il loro dovere”

“Nel decreto Milleproproghe abbiamo inserito la norma sulle concessioni autostradali. Questo decreto dice finalmente che si avvia un percorso per alcune infrastrutture che ci permetterà di revocare le concessioni ai Benetton“. Lo ha detto il capo politico del M5S Luigi Di Maio in una diretta facebook.

“Tutti si sono scandalizzati perché quando il decreto è stato messo in Gazzetta è crollato il titolo in borsa Di Atlantia, ma quelli che si scandalizzano non lo ha fatto allo stesso modo quando è crollato il Ponte Morandi. Qui c’è un tema veramente assurdo: è crollato il ponte Morandi ma non si sa di chi è la colpa, invece chi doveva fare la manutenzione erano i Benetton, e adesso ogni cosa che dici sulle concessioni è diventato un attentato al titolo in borsa di Atlantia”, ha aggiunto il ministro degli Esteri.

“GIUSTO CHE PERDANO I PROFITTI”

Con la revoca delle concessioni ad Autostrade “si perdono i profitti dei Benetton, ed è giusto perché con la loro azienda Autostrade per l’Italia non hanno fatto il loro dovere per manutenere quel ponte e non solo quello”, ha detto ancora Di Maio in diretta facebook. “La retorica che si perdono i posti di lavoro è una sciocchezza” perché “i dipendenti avranno il passaggio di cantiere”, ha aggiunto il ministro degli Esteri.

