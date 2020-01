Botti di Capodanno, il bilancio: feriti in tutta Italia

Botti di Capodanno, ancora un bilancio tragico da Nord a Sud: ferita una 19enne nel casertano, un 26enne ad Ascoli cade a muore

La festa di Capodanno si è trasformata ancora una volta in tragedia ad Ascoli Piceno dove un ragazzo di 26 anni è morto dopo essere caduto. È successo a Colle San Marco a mezzanotte e i fatti sarebbero andati così: a causa di alcuni fuochi d’artificio si è innescato un principio di incendio nella sterpaglia e il giovane, tentando di fermare il fuoco, è caduto ed è precipitato per almeno cinquanta metri in una zona impervia. L’allarme è stato dato immediatamente, sono arrivati Vigili del fuoco e 118. È stata tentata la rianimazione ma non c’è stato nulla da fare, il suo cuore aveva già smesso di battere.

L’incidente più grave legato all’esplosione di botti di Capodanno è avvenuto ad Aversa, nel casertano, dove una 19enne è stata colpita da un proiettile vagante all’addome, mentre era affacciata dal balcone di casa. Altri due incidenti si sono verificati a Maddaloni e a San Nicola La Strada, dove, rispettivamente, un 24enne e un 58enne, sono rimasti feriti dall’esplosione di petardi con prognosi di giorni 15 e 10 giorni.

Tra Napoli e provincia per i botti di Capodanno, tra fuochi d’artificio e petardi, si sono registrati almeno 12 feriti in città e 26 nell’area metropolitana. Nel quartiere di Fuorigrotta, a Napoli, due persone sono state colpite alla schiena da un razzo ma per fortuna non si sono feriti gravemente.

Non solo feriti per i botti di Capodanno: a Bari è crollata una parte del controsoffitto di una sala dell’hotel Excelsior di Bari, che ha ceduto durante il veglione: quattro i feriti, uno dei quasi ha lesioni gravi. Il crollo è avvenuto intorno all’una: era in corso una cena con circa 100 persone animata dalla musica. Poi sarebbe dovuta iniziare una serata danzante come spiega l’agenzia Dire (www.dire.it).