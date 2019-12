Spinning Out arriva dal 1° gennaio su Netflix

Spinning out, la serie che racconta il sogno e la carriera di una giovane pattinatrice arriva su Netflix dal 1° gennaio 2020

Netflix inaugura il 2020 con Spinning Out, la nuova serie originale che sarà disponibile dal 1° gennaio con la prima stagione. Ideata da Samantha Stratton, ex pattinatrice a livello agonistico, la storia racconta di Kat Baker, interpretata da Kaya Scodelario.

La Baker, racconta l’agenzia di stampa Dire Giovani (www.diregiovani.it), è una pattinatrice professionista ma un giorno la sua vita sul ghiaccio prende una brutta piega: una disastrosa caduta mette a rischio la carriera agonistica, ma riesce a cogliere un’opportunità per realizzare il proprio sogno di partecipare alle Olimpiadi Invernali con il rischio di perdere tutto. Spinning Out segue Kat mente combatte contro i suoi demoni personali e affronta drammi sia sul ghiaccio, alla ricerca della consacrazione olimpica, che nella vita.

Nel cast della serie figurano anche: Mitchell Edwards nel ruolo di Marcus, Charlie Hewson in quello del dott. Ethan Parker, Will Kemp in quello di Mitch, Willow Shields in quello di Serena Baker, Amanda Zhou in quello Jen, Sarah Wright in quello di Mandy Davis, Svetlana Efremova in quello di Dasha e Johnny Weir in quello di Gabe.