Agrofarmaci contraffatti: danno da 90 milioni di euro

La contraffazione degli agrofarmaci comporta un danno stimato in oltre 90 milioni di euro: attivato un sistema di allerta rapida dei furti del prodotto

Agrofarma, associazione nazionale di imprese di agrofarmaci che fa parte di Federchimica, in collaborazione con i Carabinieri del Nas, ha attivato “un sistema di rapida allerta dei furti e per la segnalazione di casi ‘sospetti’, anche attraverso un numero verde dedicato”. In Italia la contraffazione degli agrofarmaci comporta un danno stimato in oltre 90 milioni di euro, equivalente a circa il 10% dell’intero mercato annuo del settore.

Tale fenomeno, spiega Garantitaly, si origina principalmente da furti, contraffazioni o importazioni parallele illegali e riguarda tutte le tipologie di agrofarmaco dagli insetticidi ai fungicidi e agli erbicidi.

Gli indici di anomalia che possono essere individuati sono prodotti venduti a prezzi diversi da quelli di mercato, confezioni non chiaramente identificabili come originali, con etichette in lingua non italiana oppure distribuiti al di fuori dei canali regolamentari, Attenzione anche alle confezioni non integre, ai prodotti visibilmente riconfezionati o a quelli rilasciati senza la documentazione fiscale necessaria. In ordine di tempo, l’ultimo caso ha interessato l’Agro Pontino come riportato da inchieste giornalistiche che hanno scoperchiato un commercio di agrofarmaci e prodotti chimici illegali.

“Servono misure condivise e la collaborazione di tutti gli operatori della filiera per contrastare efficacemente il fenomeno dei prodotti chimici illegali. Monitoriamo costantemente il fenomeno dell’impiego di agrofarmaci non conformi, perché comportano danni non solamente di carattere economico e di immagine per le aziende del comparto agrofarmaceutico, ma anche perché si riflettono su tutta la catena del prodotto, dagli operatori del settore agricolo fino ad arrivare ai consumatori” afferma Alberto Ancora,

presidente Federchimica Agrofarma.