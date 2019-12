Regionali in Calabria: i candidati presidente e le liste

Elezioni Regionali in Calabria: ecco tutti i nomi dei candidati presidente e le liste. Seggi aperti il prossimo 26 gennaio per il rinnovo del Governo della regione

Depositate le liste dei candidati a consigliere regionale per le elezioni regionali in Calabria del 26 gennaio, dello schieramento di centrodestra a sostegno della candidatura a presidente di Jole Santelli, attualmente deputata di Forza Italia. Della coalizione fanno parte Forza Italia, Fratelli d’Italia, Udc, Lega, Casa delle liberta’, Santelli presidente. Fratelli d’Italia, circoscrizione nord: Enrico De Caro, Giuditta De Santis, Enrico Granata, Pasquale Guaglianone, Antonio Lopez, Gioacchino Lorelli, Ernesto Madeo, Luca Morrone, Ernesto Rapani. Circoscrizione centro: Rosario Aversa, Raffaele Fimiano, Filippo Pietropaolo, Maurizio Conforto, Bruno Rosi, Fausto De Angelis, Maria Adele Bottaro, Amedeo Nicolazzi. Circoscrizione sud: Domenico Creazzo, Marco Cascarano, Orlando Fazzolari, Giuseppe Neri, Demetrio Marino, Sandra Polimeno, Raffaele Sainato. Forza Italia, circoscrizione nord: Gianluca Gallo, Antonio Decaprio, Luigi De Rose, Basilio Ferrari, Maurizio Nicolai, Antonio Russo, Carmelo Salerno, Michelangelo Spataro, Jole Sposato. Circoscrizione centro: Ernesto Calabretta, Antonio Daffina’, Francesco De Sarro, Rosario Lo Stumbo, Pietro Matacera, Maria Grazia Pianura, Frank Mario Santacroce. Circoscrizione sud: Giuseppe Peda’, Domenico Giannetta, Giovanni Arruzzolo e Candeloro Imbalzano, Giuseppe Raffa, Anna Bellantoni. Lista ‘Santelli presidente’ circoscrizione sud: Lucia Caccamo, Enrico Ligato, Pietro Fallanca, Bruno Bagnato, Giuseppe Mattiani, Giuseppe Pinto, Rosario Macri’. Lista ‘Casa delle liberta”, circoscrizione sud: Salvatore Cirillo, Pietro Giacomo Crino’, Maria Carmela Digiacco, Antonino Parrello, Stefano Princi, Francesco Rispoli, Francesco Surace. Lista Lega, circoscrizione sud: Francesco Macri’, Tilde Minasi, Caterina Capponi, Franco Recupero, Giuseppe Pirrotta, Roy Biasi, Renato Bellofiore. Lista Udc, circoscrizione sud: Giuseppe Gelardi, Riccardo Occhipinti, Nicola Paris, Carmen Pegna, Sebastiano Primerano, Roberto Vizzari, Pierpaolo Zavettieri.

I CANDIDATI DEL M5S E CALABRIA CIVICA

“Nelle tre circoscrizioni elettorali della Calabria, la nostra coalizione civica e’ presente con la lista e il simbolo del Movimento 5 Stelle e con la lista e il simbolo di Calabria Civica”. Così, spiega l’Agenzia Dire (www.dire.it), il candidato alla presidenza della Regione Calabria Francesco Aiello e il coordinatore del M5s per le elezioni regionali Paolo Parentela. “Partecipiamo – hanno aggiunto Aiello e Parentela – con l’obiettivo di rappresentare l’unica alternativa al sistema dei partiti, che in Calabria ha fatto salire la disoccupazione, affossato il Servizio sanitario regionale, gestito la cosa e la spesa pubblica in maniera molto spesso clientelare, cosi’ determinando condizioni di dominio criminale, di sottosviluppo, di spaventoso degrado del territorio, di disperazione, di poverta’ e sofferenza spaventose, con il conseguente aumento dei viaggi della speranza per lavoro e cure altrove”.

I candidati del M5s, circoscrizione nord: Vittorio Bruno, Guglielmo Minervino, Rossella Gallo, Davide Tavernise, Valentina Pastena, Manlio Caligiuri Celico, Gianluca Paldino, Carmela Cirullo, Rosa Bevilacqua. Circoscrizione centro: Iolanda Nausica Scalese, Francesco Mardente, Chiara Giardino, Dariush Assadi, Alessia Bausone, Giuseppe Tropeano, Umberto Militare, Vittorio Oliveto. Circoscrizione sud: Maria Laface, Antonino Scappatura, Armando Quattrone, Domenico Augliera, Riccardo Barbucci, Cosimo Romeo, Natale Costantino. I candidati della lista ‘Calabria civica’, circoscrizione nord: Francesco Aiello, Nicholas Rinaldi, Luca Delle Cave, Giovanni Bonacci, Angela Rizzo, Francesco Romano, Francesco Luca Lifrieni, Gianfranco Tocci. Candidati circoscrizione centro: Luigi Stranieri, Giusy Manuela Ciciarello, Giovanni Pizzimenti, Antonio Maida, Carmela Squillace, Francesco Afflitto, Francesco Valenzise, Paola Morace. Candidati circoscrizione sud: Amilcare Mollica, Jacopo Rizzo, Giovanni Barilla’, Daniele Caccamo, Natale Bianchi Varese, Antonella Italiano.

I CANDIDATI A CONSIGLIERE DEL PD

“Il Partito democratico mette in campo liste competitive che uniscono rinnovamento, competenza ed esperienza”. Cosi’ il commissario regionale del Partito democratico della Calabria Stefano Graziano nel giorno di presentazione delle liste democratiche a sostegno di Pippo Callipo nelle tre circoscrizioni per le elezioni regionali del prossimo 26 gennaio. “Con Saladino, Girasole capolista nelle Circoscrizione di Cosenza e Centro vogliamo lanciare un segnale di discontinuita’ e valorizzare le competenze presenti nel partito su tutto il territorio regionale raccogliendo l’appello di Callipo. A Reggio il capolista e’ Nicola Irto presidente uscente del Consiglio regionale”. “Ora si apre la fase piu’ impegnativa – ha concluso Graziano – quella della campagna elettorale che ci vedra’ impegnati pancia a terra per bloccare l’avanzata della destra populista e sovranista”. I candidati nelle tre liste circoscrizionali: Lista Pd Reggio: Irto Nicola, Barbera Luigi, Battaglia Domenico, Nucera Giovanni, Pacifici Cosima, Spatari Nensi, Tripodi Andrea. Lista Pd centro: Girasole Carolina, Robbe Angela, Arena Sergio, Cuda Giancarlo, Guerriero Fabio, Mammoliti Raffaele, Notatarangelo Libero, Tassone Luigi. Lista Pd Cosenza: Saladino Maria, Bevacqua Domenico, Di Leone Luciano, Giudiceandrea Giuseppe, Guccione Carlo, Lecce Pietro, Nocito Ferdinando, Succurro Gianluca, Zagarese Aldo.