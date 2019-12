La Camera Nazionale della Moda Italiana lavora con Londra

“La collaborazione con il British Fashion Coincil è una novità pazzesca: il fatto che due camere della moda collaborino è un bel segnale e testimonia inoltre quanto Milano sia attrattiva in questo momento. È una preziosa opportunità per realizzare un importante lavoro di congiunzione e unione tra i nostri mondi. Questo progetto darà alla Camera Nazionale della Moda Italiana la possibilità di espandere i suoi orizzonti e di rendere Milano Moda Uomo ancora più internazionale. Bisogna fare sistema al di là delle frontiere e lavorare in sinergia nell’anno della Brexit mi sembra un messaggio molto forte”. Inoltre, rimarca il presidente della Cnmi, “questo è anche un messaggio dei nostri amici inglesi per dire che vogliamo continuare a fare sistema nonostante la Brexit. Italia e Regno Unito hanno molto da scambiare e la diversità deve essere vista come uno scambio di ricchezza.

A volte i brand possono mandare un messaggio politico molto più forte di quello delle istituzioni” afferma Carlo Capasa, presidente della Camera Nazionale della Moda Italiana.