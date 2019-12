Ascolti su per “L’ingrediente perfetto” con Capua e Mech

Crescono gli ascolti del programma domenicale “L’ingrediente perfetto”, su La7, con Roberta Capua e Gianluca Mech

Continua il successo del programma del day time domenicale di La7, “L’ingrediente perfetto”. La trasmissione del dì di festa della rete ammiraglia di Urbano Cairo, condotta dalla sempre più affiatata coppia televisiva formata dalla padrona di casa Roberta Capua e dal guru di Tisanoreica Gianluca Mech, nella puntata andata in onda ieri, 22 dicembre, è cresciuta negli ascolti sfondando il tetto del 2.5% di share per un totale di 226mila telespettatori.

Numeri notevoli, considerata l’agguerrita concorrenza delle altre reti e decisamente maggiori rispetto agli altri programmi di cucina che vanno in onda su La7, subito dopo “L’ingrediente perfetto”: “Mica pizza e fichi” che ha ottenuto l’1,8% di share e “Selfie food” che ha portato a casa l’1,1%.

“Sono contento per questo nuovo traguardo soddisfacente conseguito dalla nostra trasmissione, che mi dà l’opportunità di affiancare una signora della TV italiana come Roberta Capua che, oltre a essere una brava conduttrice, è anche una straordinaria cuoca da cui continuo a imparare tante cose” racconta entusiasta Gianluca Mech, che aggiunge: “Ma quello che più mi inorgoglisce è questa progressiva crescita del numero dei telespettatori che ci segue, che mi dà la conferma del sempre maggiore interesse da parte del pubblico verso la cucina che, oltre a deliziare il palato, fa anche stare bene. Dulcis in fundo, sono anche fiero di questo risultato che ripaga l’impegno e gli sforzi della Me Production di Elio Bonsignore, da anni sinonimo di TV di qualità”.