Prevenzione tumori: in pochi seguono le raccomandazioni

Il 25 per cento degli americani è convinto di non poter fare nulla per prevenire il cancro. Niente di più sbagliato. Come ricordano anche gli esperti dell’Organizzazione mondiale della sanità (OMS), il 30-50 per cento circa di tutti i tumori (la stima varia a seconda degli studi) è prevenibile e la prevenzione rappresenta la migliore strategia in termini di rapporto costo-efficacia per il controllo del cancro.

I fattori di rischio più noti su cui possiamo intervenire sono l’obesità, il consumo di alcol e l’abitudine al fumo (in particolare di prodotti con tabacco). Ancora troppe persone non si rendono conto del loro ruolo nello sviluppo del cancro: solo il 36 per cento degli intervistati collega l’obesità alla possibilità di sviluppare un tumore e la percentuale scende al 31 per cento per l’alcol. Di contro non mancano falsi miti e credenze non corrette sul rischio oncologico, tanto che un americano su 10 (9 per cento) crede che il caffè causi il tumore e il 16 per cento è convinto che l’uso del telefono cellulare sia pericoloso.