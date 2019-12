Moda: cashmere sostenibile con la genialità italiana

Anche il lussuoso e prestigioso cashmere diventa sostenibile grazie all’idea di due aziende italiane di moda che lo rigenerano per nuovi capi

Anche per il lussuoso e prestigioso cashmere è arrivato il tempo, in ossequio a quello che è oggi il più ambito degli aggettivi, di farsi ‘sostenibile’. Dagli Usa cresce rapidamente il business di Naadam, leader del cashmere etico, che viene diffuso da un numero sempre maggiore di brand nel mondo. Naadam garantisce ai pastori che allevano le loro capre esclusivamente in Mongolia un giusto compenso e l’equo sostegno per il loro cashmere.

In Italia, spiega Garantitaly, il percorso è diverso: Malo, storico marchio fiorentino specializzato in maglieria di cashmere, ha appena lanciato il suo servizio di rigenerazione dei capi. Si tratta di un servizio artigianale che avviene nei propri laboratori, dove ogni capo viene esaminato, riparato dove necessario, lavato con cura grazie all’uso di saponi delicatissimi che rendono le fibre ancor più morbide al tatto.

Dopo il lavaggio e la rasatura, il capo viene delicatamente pettinato a mano in tutte le sue parti. Il capo da rigenerare può essere consegnato al personale nei negozi Malo che lo manda in lavorazione nei laboratori.

Altra strada è quella seguita dal celebre marchio Falconeri che ha appena messo in vendita la sua coperta nata dal progetto Falconeri Re Generation Cashmere: è stata ricavata dalla raccolta di prodotti ‘second hand’ avvenuta negli store Falconeri da settembre a ottobre.

I capi raccolti sono stati utilizzati per la realizzazione di una preziosa “Coperta in cashmere” prevalentemente riciclato (oltre 70% cashmere riciclato, 25% cashmere nuovo) grazie al supporto della manifattura Millefili SpA, nota realtà a respiro europeo specializzata nella produzione di filati cardati di qualità, realizzati esclusivamente in Italia nel massimo rispetto dei più elevati standard qualitativi, etici e di sostenibilità grazie ad un’intera filiera certificata dai più severi enti internazionali. La coperta, realizzata nei colori tortora e beige, in un numero limitato di pezzi, è disponibile nei negozi e sul sito.