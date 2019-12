L’Insonnia fa cantare Iosonocobalto: ecco il video

“Nel videoclip ci sono due me. Una è nel letto e un po’ racconta e l’altra è la mia coscienza che fa casino. Succede tutto a casa mia. Ci sono dei richiami alla letteratura e alla musica. Ho scelto un disco dei Joy Division: She lost control e Insight sono due brani che mi appartengono e che hanno a che fare con i miei stati d’animo. Soffro di insonnia ormai da parecchio tempo, anni, ma c’è stato un tempo, lunghissimo, mesi, in cui ogni singola notte ho lottato con me stessa per spegnere i miei flussi di coscienza continui. Una di queste notti o mattine, o – per come appariva ai miei occhi- in un tempo sospeso, mi sono alzata dal letto, ho preso il mio ukulele e ho buttato giù un giro di accordi. Se fosse una favola, adesso potrei dire che questo mi ha aiutata a dormire profondamente”.

“In realtà, sarebbe passato ancora molto tempo prima che quell’eccesso di coscienza si prendesse una pausa dal venirmi a trovare tutte le notti. Insonnia per me è un momento di stand-by costante, in cui sei sveglio e assopito nello stesso momento e la mente gioca brutti tiri fino a impedirti di distinguere dove finisce il sogno e inizia la realtà .Scrivere Insonnia, suonarla per gli altri, per me è stato un modo per esorcizzare questo momento, per condividerlo, forse non per smettere di sentirmi sospesa, ma allo stesso tempo mai più sola”.