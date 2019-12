Le Tic Tac Coca-Cola arrivano in Italia

Ferrero lancia le Tic Tac Coca-Cola in edizione limitata, saranno disponibili in Italia e in altri 70 Paesi del mondo per tutto il 2020. Dopo i Nutella Biscuits l’azienda ora ci prova con le caramelle

Dopo aver conquistato il reparto dolciumi nei supermercati con i suoi Nutella Biscuits, Ferrero ci riprova nel settore caramelle con le Tic Tac Coca-Cola.

L’azienda di Alba, come spiega l’agenzia di stampa Dire Giovani (www.diregiovani.it), ha stretto un sodalizio con il colosso delle bibite per creare un confetto in edizione limitata, disponibile per tutto il 2020 in 70 Paesi del mondo.

Le Tic Tac Coca-Cola si possono trovare in tre varianti: standard, extra-large e total red.​ Ogni confetto è marchiato con l’iconico logo Coca-Cola.