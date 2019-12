Giulia Ciaroni online con il video di “Solo Il Tuo Coraggio”

Giulia Ciaroni online con il videoclip di “Solo Il Tuo Coraggio”, il nuovo singolo arrivato alle fasi finali di Sanremo Nuove Proposte 2020

Da pochi giorni è online sul canale YouTube, il videoclip del singolo “Solo il tuo coraggio” della cantautrice urbinate Giulia Ciaroni in arte Ciaro. La cantautrice marchigiana è proprio grazie a questo nuovo singolo, prossimamente disponibile anche su tutti i Digital Store, che miscelato al colore della sua voce, ha conquistato lo scorso novembre, la giuria di altissima qualità di Area Sanremo, guadagnandosi l’accesso alla finalissima delle Nuove Proposte Sanremo 2020. “Solo il tuo coraggio” è un brano sicuramente dal forte impatto, grazie alle sue sonorità fresche e moderne, ma soprattutto per la profonda verità espressa nel testo e per l’intensità e la particolarità del colore timbrico dell’artista. Il brano anticipa la realizzazione, nei prossimi mesi, di un progetto discografico importante che vedrà l’artista impegnata nella realizzazione dello stesso, sotto la direzione artistica e musicale del maestro Carmine Caiazzo. Il singolo è stato prodotto dall’etichetta discografica e casa cinematografica “La Mediterranea Produzioni” di cui il maestro, Direttore d’Orchestra e Compositore Carmine Caiazzo ne è il Presidente.

“Solo il tuo coraggio” è un inno di speranza, che invita a non arrendersi mai – ha dichiarato l’artista – ogni cosa accade per un motivo, anche le cose negative hanno il loro perché ed è proprio grazie a queste che possiamo crescere. Dalle situazioni più drammatiche possiamo renderci conto del fatto che la vita richiede sempre coraggio. Ci vuole coraggio anche per essere felici, perchè è solo attraversando la notte che possiamo godere dei caldi raggi del sole.

Gioia e tristezza, bene e male, non sono altro che le facce della stessa medaglia”

Il video è stato diretto dal regista Piero Barazzoni ed è stato girato interamente nelle zone della riserva naturale del “Parco Del Furlo” (Acqualagna PU), Senigallia e Fano (PU). Un percorso alla scoperta dei luoghi in cui l’Artista vive e che ha desiderato tanto valorizzare, con l’obiettivo di far emergere proprio il suo animo semplice e introspettivo. Nel video si susseguono scene in ambientazioni per lo più naturali come il mare, la città e la montagna, tra immagini anche molto suggestive dove l’artista si muove al suo interno con la spontaneità e la grinta che la rappresentano e la contraddistinguono.

Da qui la scelta di incentrare maggiormente il video sugli sguardi, sui movimenti e sulle espressioni, piuttosto che su una scenografia più elaborata. Ogni gesto non è lasciato al caso. “Solo il tuo coraggio” è una canzone che nasce dall’anima e dall’anima viene riprodotta. Chiunque potrà identificarsi vivendo insieme all’artista questo magnifico viaggio che conduce al cuore pulsante delle emozioni. Ancora una volta Giulia Ciaroni, attraverso “Solo il tuo coraggio”, è riuscita a dipingere alla perfezione i colori della sua anima.

Biografia

Sin dalla tenera età Giulia Ciaroni ha coltivato la passione per la musica e grazie alla sua voce, che non rispecchia proprio i soliti canoni femminili, ha sempre catturato l’attenzione nei vari concorsi canori ai quali ha partecipato. ll percorso musicale dell’artista ha inizio nel 2009, quando partecipa e vince il “Festival Gallo D’Oro” (Gallo di Petriano, PU) con un brano edito, aggiudicandosi una borsa di studio di sei mesi presso la scuola di canto “Pianeta Musica” di Pesaro (PU) del Maestro Davide Di Gregorio. Qualche hanno dopo, decide di lasciare il suo lavoro di restauratrice, presso la ditta del padre, per dedicarsi completamente alla musica.

Nel 2015 ha realizzato il videoclip del brano “Dove sei”, di cui è anche autrice arrangiato, da Emanuele Canu. Da lì, con formazioni acustiche, inizia la sua gavetta fatta di serate nei locali durante le quali si esibisce con un vasto repertorio riscontrando interesse ed entusiasmo da parte del pubblico che rimane ogni volta colpito e affascinato dalla sua timbrica profonda.

Dal 2016 Giulia inizia a raccogliere gran belle soddisfazioni, viene infatti notata dal produttore Rossano Eleuteri, ROS group ex bassista di Nek, con il quale lavora al suo singolo “Limiti”. Nello stesso anno viene inserita con un suo lavoro, nel sito della nota casa discografica “Pressing Line”, fondata dal maestro Lucio Dalla, legata all’iniziativa chiamata “Alla finestra”, che seleziona artisti considerati meritevoli, dando loro la possibilità di essere promossi in questa vetrina. Successivamente, il Produttore Davide Maggioni, della nota etichetta Rusty Records le propone la progettazione di qualche inedito. La vera svolta arriva nel 2017, grazie alla vittoria del contest “Disconnected Music Contest” ideato e organizzato dal gruppo di produzione e promozione musicale All For Disconnected, curato tra gli altri dal promoter Luca Ross e dal cantautore Luca Bretta, grazie al quale Giulia intraprende un nuovo progetto diventando CIARO. Dall’8 ottobre 2018 Ciaro è online anche sulla piattaforma Vevo con il Videoclip del singolo “Gocce di Sale”, del quale ne è interprete. Ed è proprio in concomitanza con l’uscita del nuovo singolo “Gocce di Sale” che l’artista viene notata dalla Press Agent Patrizia Faiello la quale rimane molto colpita dalla sua vocalità e dalle sue doti interpretative. Nasce da subito una profonda stima reciproca che le porterà a costruire un progetto artistico insieme.

Nel 2019 entra a far parte della ristrettissima cerchia di talenti selezionati, solo 18, per l’evento Incanto Summer Festival, diretto da Vittorio De Scalzi, Leader della storica band dei New Trolls, che vedrà gli artisti selezionati esibirsi in 4 piazze italiane, con ospiti big del panorama musicale nazionale e internazionale.

Sempre nello stesso anno, viene notata dal Maestro Angelo Valsiglio, ex produttore di Laura Pausini… con il quale vinse il Festival di Sanremo con il brano “La Solitudine”, da lui stesso composto e che ha collaborato con Ivana Spagna, Eros Ramazzotti, Alexia, Anna Oxa etc. In occasione dello spettacolo, “Giulietta Loves Romeo”, ideato e curato dallo stesso Valsiglio, lo scorso 24 aprile nella bellissima location del teatro Camploy, il maestro Valsiglio , decide di inserire un brano dell’artista nella compilation dedicata all’evento. Recentemente un’altra gran bella soddisfazione per CIARO. Tra le numerosissime candidature arrivate alla ventiduesima edizione di Area Sanremo, è rientrata tra i 65 dei giovani talenti che hanno avuto accesso alla finalissima della sezione Nuove Proposte del Festival di Sanremo 2020, il concorso canoro più ambito dagli artisti emergenti. Per Ciaro si prevede dunque un periodo denso di impegni. Nel suo nuovo percorso artistico, oltre che dalla PressAgent Patrizia Faiello, Ciaro avrà al suo fianco anche altri professionisti che hanno deciso di lavorare insieme per la realizzazione di questo interessante progetto.

