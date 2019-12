Ed Sheeran e Ghali insieme nel remix di Antisocial con Travis Scott. Il trapper torna il 20 febbraio 2020 con un nuovo album

E’ un regalo di Natale più che speciale quello che i fan di Ghali si sono trovati sotto l’albero: un featuring a sorpresa con Ed Sheeran e Travis Scott nel remix di Antisocial.

Il brano è disponibile da oggi su tutte le piattaforme digitali.

Il 2020 si pronostica un anno d’oro per Ghali come spiega l’agenzia di stampa Dire Giovani (www.diregiovani.it). Il trapper tornerà il 20 febbraio con il suo secondo album in studio, a tre anni di distanza dal pluriplatino “Album”.

Il disco di Ghali è stato anticipato dai singoli I love you, Turbococco, Hasta la vista e Flashback, ma ancora non sono stati svelati titolo e tracklist completa.