Due ministri al MIUR: Azzolina alla scuola, Manfredi all’Università

Dopo le dimissioni di Fioramonti due ministri al MIUR. Lucia Azzolina della scuola e il presidente della Crui Gaetano Manfredi di Università e Ricerca

“Mi sono convinto e ne ho parlato anche alle forze politiche della maggioranza che la cosa migliore per potenziare la nostra azione sia separare il comparto scuola dal comparto ricerca e universita’. Mi faro’ latore della creazione di un nuovo ministero dell’Universita’ e della ricerca. Ho pensato di nominare la sottosegretaria Lucia Azzolina ministra della scuola e il presidente della Crui Gaetano Manfredi ministro dell’Universita’ e della Ricerca”.

Lo annuncia Giuseppe Conte in conferenza stampa di fine anno. “Non c’era alcun piano preordinato per la creazione di un nuovo ministero” dopo le dimissioni di Fioramonti. “ho provato a chiedergli di ripensarci, ma mi e’ parso molto risoluto. Forse l’esperienza e’ stata troppo breve per trarre conclusioni cosi’ radicali, ma lo ringrazio e lo rispetto”. “Il ministero si sdoppia ma non introdurremmo nuovi sottosegretari” dopo la nomina dei due nuovi ministri per Scuola e Universita’-Ricerca. “Il numero massimo e’ quello per legge e non possiamo sforare”, spiega Conte. “Dopo Capodanno ci vedremo per indicare i nomi per l’Agenzia delle Entrate”, aggiunge il premier.

CONTE AI PARLAMENTARI MAGGIORANZA: “NON MUOVETEVI DAI VOSTRI GRUPPI”

“I nuovi gruppi rischiano di destabilizzare il governo. A loro dico: ‘rimanete nelle forze di governo, evitate passaggi che non contribuiscono alla stabilita’ del governo’. Se ci sono manifestazioni dissenso, manifestate il dissenso e lavorate all’interno per portare avanti le vostre posizioni”, aggiunge Conte.

“Sui giovani bisogna lavorare con metodo e determinazione, come favorire il rientro dei nostri giovani che sono all’estero. Andare a lavorare all’estero per arricchirsi e fare esperienze e’ un fatto positivo ma dover rimanere all’estero per i nostri giovani e’ una iattura”. Cosi’ il presidente del Consiglio Giuseppe Conte alla conferenza stampa di fine anno, risponde ad una domanda del direttore dell’Agenzia DIRE Nico Perrone.

“Qualche piccolo segnale positivo, penso ai miglioramenti sul fronte della disoccupazione giovanile, c’e’ stato”, aggiunge Conte. “Dobbiamo cercare di realizzare, nel piano per il sud, delle misure che aiutino l’imprenditoria giovanile, agevolando anche i quarantenni. L’obiettivo e’ offrire ai giovani un futuro”, conclude.

Le congratulazioni di Castelli

“Sono contenta della designazione di Lucia Azzolina a Ministro per la Scuola, una collega ed un’amica, eletta in Piemonte, che ha vissuto dall’interno il mondo della scuola e che saprà proseguire la positiva azione di Governo che abbiamo avviato. A lei, come al designato Ministro dell’Università e della Ricerca, Gaetano Manfredi, personalità accademica di indubbia competenza, faccio le mie congratulazioni, certa del bel lavoro che potremo fare assieme”. Così il Vice Ministro dell’Economia e delle Finanze, Laura Castelli.