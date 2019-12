Napoli City Choir: oggi il concerto di Natale

Fine anno intenso per il Napoli City Choir, il coro ufficiale della Città di Napoli: stamani nella chiesa di Santa Sofia ad Anacapri il Concerto di Natale. Replica al teatro Pierrot di Ponticelli, in Via Angelo Camillo de Meis 58, lunedì 30 dicembre 2019 alle ore 20:30

Fine anno intenso per il Napoli City Choir, il coro ufficiale della Città di Napoli, che venerdì 27 dicembre 2019 alle ore 11:00, nella chiesa di Santa Sofia ad Anacapri, terrà il Concerto di Natale, spettacolo ideato e scritto dal M.° Carlo Morelli, in replica al teatro Pierrot di Ponticelli, in Via Angelo Camillo de Meis 58, lunedì 30 dicembre 2019 alle ore 20:30.

I due concerti del Napoli City Choir, prodotti rispettivamente da Sistema Spettacoli srl e da Cinema Teatro Pierrot srl, sono stati realizzati con il sostegno della Città Metropolitana di Napoli e il patrocinio della VI Municipalità e del Comune di Anacapri, rientrando tra le attività organizzate per i festeggiamenti del Natale e del fine anno 2019 dalla Città Metropolitana di Napoli, che in particolar modo per il territorio dei quartieri di Ponticelli, Barra e San Giovanni ha voluto creare un’opportunità di incontro e svago per tutta la cittadinanza, pensando anche alle categorie sociali più disagiate, è infatti previsto l’ingresso libero agli eventi, fino a esaurimento posti.