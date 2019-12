Tre Terzi online con il singolo NCHLP

Online il brano e il videoclip di NCHLP (prodotto da Patridà Records), nuovo singolo dei Tre Terzi

online il brano e il videoclip di “NCHLP” (prodotto da Patridà Records), nuovo singolo dei Tre Terzi. “NCHLP”, acronimo di “non c’hai le palle”, è “un invito a osare, a non far scorrere i propri anni da semplici spettatori di una vita ormai feroce e violenta”, come racconta Claudio Terzo. Ecco il link: https://youtu.be/4OhHll0A1zU

Il brano, registrato ad Indigo e missato da Francesco Vitaliti e Fabio Rizzo, rispetto al pop-rock che caratterizza il sound della band formata dallo stesso Claudio Terzo (voce), Diego Tarantino (basso) e Ferdinando Moncada (chitarre) con la collaborazione di Fernando Piccoli, è arricchito dal sinth del microKorg, che fa da colonna portante di tutto il pezzo.

Il videoclip di “NCHLP”, come spiega il regista Duilio Scalici: “racconta la giornata di un uomo comune sovrastato dalla società che lo circonda e privo di qualsiasi tipo di fortuna -. Ad un certo punto rendendosi conto di quel che succede attorno a lui si ribella (un po’ come il Belluca de “Il treno ha fischiato” di Pirandello) non curandosi più delle persone che ha attorno.”

Note biografiche: I Tre Terzi nascono a Palermo nel 2009. Oggi sono formati da Claudio Terzo (voce e chitarre) e Ferdinando Moncada (chitarre), Diego Tarantino (basso), con loro collabora Ferdinando Piccoli (batteria). La band siciliana si esibisce in decine di date in Sicilia (Lampedusa, Marsala, Sciara, Capo Peloro Fest di Messina, Burgio, Santo Stefano di Camastra, Cerami) e in Italia, condividendo il palco con Niccolò Fabi, Alberto Fortis, Lello Analfino, Giuseppe Milici, Gareth Brown, Red Ronnie. Nel 2018 raggiungono le finali del “Fiat Music Tour” Al Teatro Ariston di Sanremo; nello stesso anno sono invitati a suonare a Casa Sanremo nella settimana del Festival di Sanremo. Sempre nel 2018, approdano alle fasi finali per partecipare al Concertone del Primo Maggio 2018 di Roma. Poco dopo si esibiscono al Circolo degli artisti di Roma e al Teatro Golden di Palermo con un concerto sold out in cui suonano i brani tratti dal loro primo disco, dal titolo “Tre Terzi” (2014), registrato e mixato da Riccardo Piparo presso LAB MUSIC. A luglio 2018 esce il secondo disco “Andata e Ritorno”, accompagnato da due videoclip, “Chi ci salverà” https://youtu.be/TRUZW7qeC4s e “Andata e ritorno” https://youtu.be/DGis3FRB7XM. Il 2019 si apre con un grande appuntamento per la band: i Tre Terzi sono tra i gli artisti protagonisti del Capodanno di Palermo insieme Goran Bregović, Red Ronnie, e altri artisti, davanti ad oltre 100 mila persone. Ad aprile 2019 superano le selezioni regionali e accedono alla finale nazionale della 32sima edizione del SanremoRock, che si è tenuta in giugno al Teatro Ariston di Sanremo. A giugno, I Tre Terzi raggiungono un altro traguardo importante: si esibiscono live nel pre-show di RADIO ITALIA LIVE – IL CONCERTO, evento realizzato da Radio Italia grazie alla collaborazione con il Comune di Palermo che si è svolto nella splendida cornice del Foro Italico di Palermo davanti a 50 mila persone, e che ha visto alternarsi sul palco artisti come: Achille Lauro, Benji & Fede, Ghali, Il Volo, Irama, Fiorella, Mannoia, Mahmood, Fabrizio Moro, Nek, Takagi & Ketra con Giusy Ferreri, TheGiornalisti, Paola Turci e Mika. La band palermitana per l’occasione ha portato sul palco il brano “Mal d’Africa”, (https://youtu.be/84F4V_1y0vQ). Ultimo video uscito è “Lampare”: https://youtu.be/3-H_KCyAwy4

Link social

Fb: https://www.facebook.com/treterziofficial/

IG: https://www.instagram.com/treterziofficial/?hl=it

YT: https://www.youtube.com/channel/UCvPUCJL7WgpkeDBlqNNVY9g

SF https://open.spotify.com/artist/4nin9IkywyKkMZt4KX9E1L?si=Wz0rNVOHQlSUJ_ZKHtWbZw