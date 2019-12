Ti amo ancora arriva a febbraio su Netflix

P.S. Ti amo ancora: ecco il sequel di Tutte le volte che ho scritto ti amo: la pellicola diretta da Michael Fimogari arriva dal 12 febbraio su Netflix

Il 12 febbraio arriva su Netflix l’atteso sequel di Tutte le volte che ho scritto ti amo che si intitola P.S. Ti amo ancora, diretto da Michael Fimogari. La pellicola scritta da Sofia Alvarez, sceneggiatrice anche del primo film, è basata sulla trilogia letteraria di Jenny Han.

In questo secondo capitolo vedremo i protagonisti Lara Jean, interpretata da Lana Condor, e Peter, interpretato da Noah Cantineo, non fingono più di essere una coppia: loro sono una coppia. L’amore procede a gonfie vele e insieme vanno alla scoperte delle prime volte come il primo bacio o il primo San Valentino.

In P.S. Ti amo ancora a irrompere nella loro quiete, come racconta l’agenzia di stampa Dire Giovani (www.diregiovani.it), è il destinatario di una vecchia lettera d’amore interpretato dalla new entry Jordan Fisher nel ruolo di John Ambrose McClaren.