Sanremo 2020, Tiziano Ferro sarà ospite fisso nelle cinque serate del Festival. La Rai ha ufficializzato la notizia

È finalmente ufficiale. Tiziano Ferro sarà ospite fisso di tutte le cinque serate del settantesimo Festival di Sanremo, in programma dal 4 all’8 febbraio 2020. A confermare è stata la Rai con un tweet nei giorni scorsi, come riferisce l’Agenzia di stampa Dire Giovani (www.diregiovani.it).

Nelle scorse settimane, erano state insistenti le voci secondo le quali Tiziano avrebbe partecipato al Festival di Sanremo 2020 come co-conduttore accanto ad Amadeus. Una notizia che è stata prontamente smentita dal manager della popstar, Fabrizio Giannini.

“In questo momento stiamo ragionando con Amadeus sulle idee da portare all’Ariston dopo le due belle esibizioni, sempre come super ospite, del 2015 e del 2017 – aveva spiegato Giannini -. Non appena avremo deciso lo comunicheremo nei tempi e nei modi che concorderemo con l’organizzazione del Festival. Per adesso però tengo a sottolineare che ciò che è apparsa su vari siti come ‘la notizia del momento’, e cioè che Tiziano possa co-condurre la settantesima edizione del Festival di Sanremo, è una notizia totalmente priva di fondamento“.

La volontà da parte del cantante per Sanremo 2020 – così come da parte della Rai – c’era tutta. Ferro, così, non poteva mancare. Non resta che attendere ulteriori dettagli sulla partecipazione di Tiziano.