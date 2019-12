Skam Italia: a giugno a Milano Share The Love Con

L’evento – che aveva portato a Milano anche i protagonisti di SKAM France, Maxence Danet-Fauvel e Robin Migné, assieme a Lukas von Horbatschewsky di Druck (ovvero Skam Germania) – era stato premiato anche in quell’occasione dai social, entrando tra i trend italiani e registrando oltre un milione e mezzo di impression complessive.

Oltre che per Share The Love Con 2, l’appuntamento è per i prossimi eventi targati Kinetic Vibe, compresi quelli che coinvolgeranno Lana Parrilla e altri protagonisti di Once Upon A Time per Operation Con 2 (aprile 2020), gli attori di Shadowhunters per la richiestissima quarta edizione di The Italian Institute (luglio 2020) o Ed Westwick (Gossip Girl), Bob Morley ed Eliza Taylor (The 100), Daniel Sharman (I Medici) e tanti altri per la seconda edizione della prima multi-convention italiana Fandom Vibes (luglio 2020).