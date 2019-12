Giò Sada annuncia il nuovo progetto di Gulliver. Nel 2020 uscirà “Terranova”, titolo che dal 28 febbraio sarà fuori per Kallax Records

Finalmente il momento è arrivato. Gulliver – questo il nome scelto da Giò Sada per il nuovo capitolo della sua carriera – ha annunciato l’uscita del suo prossimo album di inediti. “Terranova”, titolo che aveva anticipato nell’intervista all’Agenzia di stampa Dire Giovani (www.diregiovani.it), sarà su tutte le piattaforme dal 28 febbraio 2020 per Kallax Records e distribuito da Artist First. L’album è stato anticipato dai singoli “100 vite”, “L’essere meccanico” e “Se non sono necessario”.

Quello di Giò Sada è un nuovo inizio fatto di otto tracce in cui l’intento è riportare la musica all’esperienza dell’ascolto, svincolandola dal legame con l’immagine, l’esteriorità, dal rapporto col pubblico attraverso il “personaggio” e non il contenuto, per ritornare a una dimensione più autentica, come esperienza di condivisione.