Rkomi raddoppia le date live a Roma

“Dove gli occhi non arrivano tour”, Rkomi raddoppia a Roma: nuova tappa live domenica 19 gennaio all’Orion Club di Ciampino

Il “Dove gli occhi non arrivano tour” di Rkomi raddoppia anche a Roma e dopo il sold registrato nella data di sabato 18 gennaio, si aggiunge un’ulteriore e nuova tappa live domenica 19 gennaio all’Orion Club di Ciampino.

Il rapper, durante il suo “Dove gli occhi non arrivano tour”, proporrà dal vivo tutti i brani tratti dal suo ultimo album “Dove gli occhi non arrivano” uscito lo scorso 22 marzo su etichetta Island Records, già certificato disco d’oro.

“Tornare on stage mi dà una grande energia. Sarà un inverno lungo ma piacevolmente in compagnia – ha detto Rkomi – tengo in particolar modo alla dimensione live e nel mio viaggio in continua evoluzione sono pronto a sfidare le mie possibilità per offrire ai miei fan uno show davvero carico di emozioni. abbiamo lavorato tanto alla produzione di questo show nuovo e completamente rinnovato rispetto al passato. Per la prima volta sul palco insieme a me una band dal vivo al completo insieme a due coriste che ho fortemente voluto, e ancora effetti di luce e giochi di colore per uno spettacolo avvolgente di oltre 1 ora e mezza di musica allo stato puro”.

Accanto ai brani del suo ultimo lavoro, come spiega l’agenzia di stampa Dire Giovani (www.diregiovani.it), l’artista, durante le sue performance riproporrà al contempo i successi che hanno segnato definitivamente l’inizio del suo singolare percorso musicale.

Le prevendite del “Dove gli occhi non arrivano tour 2019/2020”, partito lo scorso 23 novembre dal Vox Club di Modena, sono disponibili su www.ticketone.it.