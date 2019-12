Leonardo Monteiro in radio con “Mi dicevi che”

Leonardo Monteiro in radio, negli store e sulle piattaforme digitali con il nuovo singolo “Mi dicevi che (feat. Frammento)”

Leonardo Monteiro in radio, negli store e sulle piattaforme con “Mi dicevi che (feat. Frammento)” il singolo prodotto da Maximus che vede un nuovo Leonardo proporre la sua voce abbinata a quella di Frammento.

“Torno con un nuovo singolo, con una nuova produzione, e in qualche modo mi sento un nuovo Leonardo. Sono me stesso, sempre, ma qui porto tutte le mie sensazioni in un brano dove racconto di una relazione costruita su cose dette, ma poi, mai realizzate. Quello che mi farà stare bene sarà sapere che chi lo ascolta faccia suo questo brano, perchè non per forza si parla di una relazione d’amore, ma potrebbe essere anche di lavoro o di vita”.

“Il divario artistico e di background che ci separa ma allo stesso tempo ci accomuna, ci ha portati a sperimentazioni sonore coraggiose – dichiara Maximus che ha prodotto il brano – e da qui è nato “Mi dicevi che”. Dopo esserci confrontati su alcuni accordi di piano, ho costruito tutto attorno un contesto musicale forse azzardato, ma secondo me vincente…”

“Quando Leonardo e Maximus mi hanno proposto il brano – dice Frammento – mi sono sentito subito dentro e coinvolto. Il mood era familiare e la bozza di testo scritta da Leonardo mi riportava ad esperienze passate. Non potevo rifiutare. Così ho deciso di prendere carta e penna…”

Il brano ha una versione video con la regia di Michele Fantazzini che ha detto: “Il primo ascolto di questo disco ha suscitato in me immagini contrastanti. Eleganza in un contesto demolito, antico, ma che si affaccia al futuro. Ho cercato in questo video di concentrare tutte le sensazioni degli artisti con la mia visione…”

VIDEO “Mi dicevi che (feat. Frammento)” https://youtu.be/LdC8EC7bLVM

Biografia

Leonardo Monteiro, nato a Roma nel 1990, coltiva sin da piccolo la sua passione verso la musica. Appena adolescente, infatti, studia danza alla Scala di Milano, esibendosi in numerosi teatri in Italia e all’estero, in particolare, nel corpo di ballo de “Lo Schiaccianoci”, insieme a Roberto Bolle, Eleonora Abbagnato e Sabrina Brazzo. Nel 2006, a soli 16 anni, lavora sotto la direzione di Gheorghe Iancu nella stagione estiva dello Sferisterio di Macerata, con una parte da solista. Nel 2008 partecipa ad “Amici” di Maria De Filippi nella categoria “Danza”. Tra il 2010 e il 2011 si trasferisce negli USA per lavorare con diverse compagnie di danza contemporanea. Durante la sua permanenza a New York si avvicina al gospel, cantando come solista in alcune chiese di Harlem. Rientrato in Italia, studia canto moderno, pianoforte e canto gospel presso la Scuola di Musica Cluster di Milano. Nel 2013 canta come solista per il coro Monday Gospel al Forum di Assago (Milano) e nel 2014 nello spettacolo “Motown Generation” al Blue Note di Milano. Nel 2016 partecipa al progetto di beneficenza Special Stage (una rassegna musicale dedicata ai pazienti dell’Istituto dei Tumori di Milano) insieme a Malika Ayane. Nel 2017 vince Area Sanremo e, scelto da Claudio Baglioni, nel 2018 partecipa al 68° Festival di Sanremo nella Categoria Nuove Proposte con il brano “Bianca”, per il quale gli viene conferito il Premio PMI “Valore alla musica”. Nello stesso anno partecipa su rai1 a Telethon e Domenica In e si esibisce durante numerose manifestazioni, fra cui il tributo a Lucio Dalla, per l’omonima Fondazione, e il Premio “Mimì Sarà” presso il Teatro Nuovo di Milano. Il 23 novembre 2018 Leonardo ha pubblicato il suo primo album dal titolo “Il Mio Tempo”. Attualmente sta partecipando in qualità di giudice a All Together Now lo show musicale in onda in prima serata su Canale 5, giunto alla seconda edizione e prodotto da EndemolShine Italy, condotto da Michelle Hunziker con J-Ax nelle vesti di capitano di un’incredibile giuria, un Muro Umano composto da 100 personaggi, cantanti, esperti del mondo della musica e volti noti dello spettacolo. Contemporaneamente agli impegni tv e live è in studio al lavoro sui brani per il suo nuovo progetto discografico anticipato da questo singolo.

Link social

http://leonardomonteiro.it/ – https://www.facebook.com/LeoMonteiroOF/ https://www.instagram.com/leonardo_monteiro90/