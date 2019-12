Tropico online con il singolo “Doppler”

È online il video di “Doppler”, il nuovo singolo di Tropico pubblicato da Island Records. Il brano racconta dell’amore lontano

Il video, diretto da Meghan Stancanelli, è un’ulteriore conferma della ricerca estetica che accompagna il progetto Tropico: colori scuri e un’ambientazione urbana avvolgono una coreografia che riesce a evocare l’atmosfera del brano senza essere didascalica.

Al centro della canzone di Tropico, come spiega l’agenzia di stampa Dire Giovani (www.diregiovani.it), una storia d’amore, raccontata attraverso il filtro della lontananza, in cui le frequenze sonore diventano un simbolo per descriverne i soggetti: due universi, “diversi e dissonanti”, spinti in un costante movimento che li porta a sfiorarsi senza mai sovrapporsi.

I protagonisti nel brano sembrano vivere una realtà fatta di istanti, veloci e fulminei, che li porta ad una continua trasformazione impedendogli di cogliere l’uno l’essenza dell’altra. Davide Petrella, questo il vero nome dell’artista napoletano che oggi si presenta ai fan come Tropico, decide di raccontarci in questo brano disponibile su tutte le piattaforme la distanza e la paura verso di essa e lo fa attraverso un flusso di rapide immagini che fanno da specchio alla frenesia che spesso ci avvolge.