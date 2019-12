Ocean Viking attracca a Taranto con 159 migranti a bordo

La nave Ocean Viking è attraccata a Taranto: i 159 migranti a bordo saranno redistribuiti nei Paesi Ue che accetteranno. Francia, Germania e Portogallo pronte ad accogliere quote di richiedenti asilo

Ha attraccato da qualche minuto nel porto di Taranto, la nave Ocean Viking della Ong Sos Mediterranee’ con a bordo 159 persone. Sulla banchina pronti per l’accoglienza ci sono i volontari della Croce rossa e il personale del 118 per prestare le prime cure ai migranti.

Ieri, in una nota, il ministero dell’Interno annunciava di aver attivato la procedura per la redistribuzione come spiega l’agenzia di stampa Dire (www.dire.it). “La Commissione europea ha gia’ attivato la procedura per la redistribuzione dei 159 migranti attualmente a bordo della Ocean Viking. Francia, Germania e Portogallo hanno gia’ manifestato le prime disponibilita’ ad accogliere quote di richiedenti asilo” aveva spiegato il Viminale.

“Sulla scorta del rapporto ormai consolidato di collaborazione e solidarieta’ europea e’ stato indicato quindi Taranto come porto di sbarco”, aveva reso noto ancora il Ministero.

Intanto anche Fabio Fazio firma la petizione per chiedere il dissequestro delle navi della ong Mediterranea. “Con una firma @Viminale, @MinisteroDifesa e @mitgov potrebbero decidere il dissequestro delle navi di Mediterranea. Adesso basta, basta una firma! Mandate le vostre foto, porgete ai ministri una penna. Vogliamo tornare in mare! #FreeMediterranea Grazie @fabfazio”, scrive su Twitter Mediterranea Saving Humans.