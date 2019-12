LP torna in Italia con tre live esclusivi

Sono già aperte le prevendite per i live di Torino e Vicenza e presto si potranno acquistare i biglietti anche per Firenze: il ritorno di LP in Italia è un vero e proprio evento. Prima tappa a Torino, il 13 luglio, al Gru Village, toccherà il giorno dopo a Vicenza (in Piazza degli Scacchi a Marostica) e infine il 15 sarà la volta di Firenze. Rockstar dal successo planetario, LP chiude quest’anno con una serie di traguardi che la consacrano inarrestabile. Il suo “Girls Go Wild” è stato appena certificato dalla classifica EarOne Preview Top 100 Of The Year 2019 come il brano più ascoltato del 2019. Un risultato straordinario che si aggiunge ai 25 milioni di streaming su Spotify e alle 52 settimane consecutive nella classifica airplay ufficiale con i tre singoli estratti dal suo ultimo album “Heart To Mouth” (“Recovery”, “Girls Go Wild” e “Shaken”) che hanno reso LP l’artista più trasmessa in radio nel 2019.