GARA in radio con “Sognando l’arcobaleno”

In radio e in digitale “Sognando l’arcobaleno” (etichetta Giga s.r.l) secondo singolo estratto da “Senza senso”, album d’esordio GARA, nome d’arte del cantautore piemontese Giuseppe Garavana.

Gara racconta così il nuovo singolo: “è un brano con un testo intenso che racconta la storia di cronaca del bambino che ha perso la vita in mare con una pagella cucita nella taschina anteriore della giacca. Vuol essere un incentivo per la nuova generazione a perseverare sugli obiettivi, perché per vedere l’arcobaleno bisogna amare la pioggia”.

Biografia

Giuseppe Garavana nasce a Vercelli nel 2000. Conosce la musica da sempre, grazie all’influenza paterna ascoltando i dischi dei Pink Floyd, Led Zeppelin, Supertramp, Eagles ed Eric Clapton. Sin da bambino intraprende studi sulla chitarra e sul pianoforte con docenti di diverse scuole di pensiero per cercare di avere un’ecletticità e un’apertura il più completa possibile. Inizia ad assaporare i dischi dei grandi cantautori italiani (Bennato, Vasco, Faber, Finardi in particolare), e da lì nasce la passione per il canto e la scrittura musicale. Ha militato in vari gruppi del vercellese per fare esperienza e usa tutto il suo tempo libero nella ricerca dei suoni, leggendo tutto ciò che à arte o poesia che unita alle note diventano canzoni. Durante il liceo musicale, Giuseppe frequenta anche il CPM di Milano, una scuola fondata da Franco Mussida per lo studio dei linguaggi musicali moderni: pop, rock e jazz. Questa scuola permetterà a Giuseppe di entrare a far parte dell’Associazione Minuetto “Mimi Sarà” dedicata a Mia Martini, dove il presidente Enzo Adriani si accorge di lui. Grazie all’associazione, Giuseppe condivide il palco con Ornella Vanoni, Anna Tatangelo, Amedeo Minghi, Alessio Bernabei, Luisa Corna, Omar Pedrini, Pupo, Loredana Errore, Mario Venuti e altri. Nel 2018 a soli 18 anni durante il tour estivo dell’associazione tra le note della chitarra e quelle del pianoforte stando a stretto contatto con altri ragazzi nasce un’intesa artistica con Raffaele Moretti. Ed e proprio nelle sere d’agosto che tutti i pensieri le parole e i sogni di Giuseppe prendono forma. Nel 2019 finalmente completa il suo primo lavoro un album di 9 brani di cui 7 inediti e 2 cover dal titolo “Senza senso” album interamente scritto e tratto dal suo vissuto pur essendo molto giovane, prende il nome artistico di “GARA” ispirato dalla grande gara quotidiana della vita e abbreviando il suo cognome.

Link social

m.facebook.com/Gara-1596373987160365/ – https://instagram.com/garamusic00?igshid=5hsep7dni3sf