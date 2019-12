Se fossi fico arriva al Teatro Trastevere

Se fossi fico della compagnia teatrale “Parzialmente Scremati” arriva al Teatro Trastevere: lo spettacolo in scena dal 27 Dicembre al 6 Gennaio

Dal 27 Dicembre al 6 Gennaio al Teatro Trastevere sarà in scena lo spettacolo Se fossi fico della compagnia teatrale “Parzialmente Scremati”. Una favola moderna dove, con toni buffi e canzonatori, si dipanerà lo sciocco piano dei nostri protagonisti che, fingendosi chi non sono pur di dare a lui una possibilità di stare con “la sua bella”, rischieranno davvero molti guai. Una semplice e piacevole commedia degli equivoci (il 1° Gennaio non sarà in scena), capace di far ridere a crepapelle, ma anche di commuovere ed emozionare.

Fabio, un placido ragazzone trasandato vive a carico dei suoi due coinquilini. Un giorno incontra la splendida Beatrice, che fa la segretaria in uno studio legale e si innamora all’istante. Come potrà un perdigiorno fare colpo sulla bella ed elegante segretaria? Cosa riusciranno ad inventarsi i tre disperati eroi per far trionfare l’amore?

SE FOSSI FICO

di Locci, Trombetti e D’Ostuni

REGIA

Daniele Trombetti

CAST

Federico Capponi

Edoardo La Rosa

Daniele Trombetti

Sara Baccarini

Daniele Locci

Silvia Grasso

Teatro Trastevere

via Jacopa de’Settesoli 3, 00153 Roma

prevista tessera associativa

Dal 27 dicembre al 6 gennaio alle ore 21.

1 gennaio 2020 riposo.

contatti: 065814004 info@teatrotrastevere.it

www.teatrotrastevere.it #ilpostodelleidee

https://www.facebook.com/teatrotrastevere/# https://twitter.com/teatrotrast