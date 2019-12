Roma, tragedia a Ponte Milvio: due 16enni investite e uccise

Tragedia a Roma, due ragazze di 16 anni investite e uccise a Ponte Milvio. La procura apre un fascicolo per omicidio: alla guida dell’auto che le ha centrate c’era un ragazzo di 20 anni

La procura di Roma ha aperto un fascicolo per omicidio stradale in relazione alla morte delle due 16enni, Gaia e Camilla, investite e uccise da un’auto condotta da un 20enne questa notte, poco dopo la mezzanotte su Corso Francia, all’altezza di via Flaminia, a Roma. Le indagini sull’incidente avvenuto nei pressi di Ponte Milvio, coordinate dall’aggiunto Nunzia D’Elia, sono affidate agli agenti del Gruppo Parioli della polizia locale di Roma Capitale.

A bordo dell’auto investitrice, una Renault Koleos come riferisce l’agenzia di stampa Dire (www.dire.it), c’era un ragazzo di 20 anni: Pietro G. che si è fermato poco dopo l’impatto per prestare soccorso. Il 20enne è poi stato trasportato all’Umberto I di Roma in stato di shock ed è stato sottoposto a test di alcol e droga. Secondo quanto si apprende, Gaia è figlia di un ufficiale di complemento da anni in congedo. Sul caso delle due sedicenni investite e uccise a Ponte Milvio indagano gli agenti del Gruppo Parioli della polizia locale di Roma Capitale.