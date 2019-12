Fantaghirò torna a Natale su Mediaset Extra

Che Natale sarebbe senza Fantaghirò? Poche certezze ci sono nella vita e tra queste c’è che la sera del 24 dicembre su Italia 1 andrà in onda ‘Una poltrona per due‘, così come che sui canali Mediaset, nei giorni di festa, tra panettone e pandoro, si potranno rivivere le avventure della giovane principessa guerriera interpretata da Alessandra Martines.

QUANDO VA IN ONDA LA SAGA FANTASY DEGLI ANNI ’90

Tra pietre e cavalli parlanti, principi bellissimi e perfide streghe, anche quest’anno i fan della saga fantasy che dal 1990 è protagonista del Natale sul piccolo schermo, potranno rivedere ancora una volta tutti e cinque i film di Fantaghirò. Come racconta l’agenzia di stampa Dire (www.dire.it), ogni sabato notte su Italia 1 (ore 2.40, già dallo scorso 14 Dicembre) andrà in onda un capitolo della saga. Un appuntamento più agevole, per chi non è abituato a fare le ore piccole, è quello su Mediaset Extra, dove dal 23 dicembre tutti i giorni alle 7.20 del mattino Fantaghirò, Romualdo, Tarabas e la Strega Nera accompagneranno il pubblico nel loro mondo incantato.