Regali last minute: Amazon annuncia ultime date per ordini

Amazon Prime Now è un servizio riservato ai clienti iscritti ad Amazon Prime. Amazon Prime Now è al momento disponibile a Milano e in alcune aree limitrofe, a Roma e a Torino. L’importo minimo per gli ordini Prime Now a Milano e Roma è di 15€ e sono disponibili due modalità di consegna. La consegna in un’ora ha un costo di 7,99€ per ordine. La consegna all’interno di finestre di due ore non ha costi aggiuntivi per ordini superiori a 50€ e ha un costo di 3,49€ per ordini di importo inferiore. A Torino l’importo minimo degli ordini è di 25€ e la consegna in fasce di due ore al momento non ha costi aggiuntivi. A Milano e Roma sono disponibili due modalità di consegna dalle 8 del mattino a mezzanotte. La consegna in un’ora ha un costo di 7,99€ per ordine. La consegna all’interno di finestre di due ore non ha costi aggiuntivi per ordini superiori a 50€ e ha un costo di 3,49€ per ordini di importo inferiore. A Torino il servizio è disponbile dalle 10 del mattino a mezzanotte e la consegna in finestre di due ore al momento non ha costi aggiuntivi. Il servizio è disponibile tutti i giorni nei negozi Amazon, U2 Supermercato e Pam Panorama.