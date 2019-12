Enrico Nigiotti in tour nei teatri nel 2020

Enrico Nigiotti torna in tour. Nel 2020 i concerti nei teatri, intanto il nome dell’ex Amici continua a comparire nella lista dei papabili talenti in gara al prossimo Festival di Sanremo

Enrico Nigiotti è pronto a ripartire in tour. Il cantautore sarà di nuovo in giro per l’Italia dal 2 maggio 2020 con sette appuntamenti nei principali teatri italiani. I biglietti, spiega l’Agenzia di stampa Dire Giovani (www.diregiovani.it), sono già disponibili in prevendita su www.ticketone.it.

Enrico Nigiotti è reduce da un lungo tour che lo ha portato live per tutta l’estate. Tanti appuntamenti che lo hanno visto riabbracciare il suo pubblico dopo l’esperienza al Festival di Sanremo. L’ex Amici è, tra l’altro, tra i nomi nella lista dei papabili in gara per la prossima edizione. Il cast ufficiale verrà svelato il 6 gennaio da Amadeus durante la puntata de “I soliti ignoti”.