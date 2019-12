The Witcher: la prima stagione al via su Netflix

Nel cast della serie, come riferisce l’agenzia di stampa Dire Giovani (www.diregiovani.it), anche Anya Chalotra nel ruolo di Yennefer, Freya Allan in quello di Ciri, Jodhi May in quello di Calanthe, Björn Hlynur Haraldsson in quello di Eist, Adam Levy in quello di Mousesack, MyAnna Buring in quello di Tissaia, Mimi Ndiweni in quello di Fringilla, Therica Wilson-Read in quello di Sabrina, Emma Appleton in quello di Renfri, Eamon Farren in quello di Cahir, Joey Batey in quello di Jaskier, Lars Mikkelsen in quello di Stregobor, Royce Pierreson in quello di Istredd, Maciej Musiał in quello di Sir Lazlo, Wilson Radjou-Pujalte in quello di Dara e Anna Shaffer in quello di Triss.