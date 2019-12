Rai4: Stranger Europe alla scoperta di Tromsø

Stranger Europe stasera su Rai4: Ema Stokholma e Mattia Briga andranno alla scoperta di Tromsø, la capitale dell’aurora boreale

Ema Stokholma e Mattia Briga in questo episodio di Stranger Europe, su Rai4, giovedì 19 dicembre in seconda serata, andranno alla scoperta di Tromsø, la capitale dell’aurora boreale.

Tromsø è la porta di accesso al grande nord, il punto di partenza dei “cacciatori di luce” dell’aurora boreale, il centro cittadino con il più alto numero di case in legno di tutta la Norvegia e con una serie piuttosto curiosa di record legati alla sua posizione geografica.

Elemento dominante dello skyline della città è la Cattedrale in legno più grande di tutto il Paese.

Ema e Briga andranno al Macks, che detiene il primato di birrificio artigianale più a Nord del Mondo, visiteranno poi, lungo Storgata, la via principale della città, il cinematografo in art nouveau costruito nel 1916, ancora funzionante, pensato per pescatori e pionieri del secolo scorso.

I nostri due viaggiatori, come gli esploratori di una volta, si immergeranno nella notte artica del Grande Nord, seguendo le tracce del norvegese Amundsen e dell’italiano Nobile, confrontandosi con la vita quotidiana di una cittadina e dei suoi abitanti “di frontiera”.

